藍質疑台對美外交拉警報 總統府：多半來自錯誤訊息

國民黨立院黨團4日記者會指出，近日外交部在美設宴邀請美方高層餐敘，結果無一人出席，質疑台對美外交工作拉警報。對此，總統府發言人郭雅慧澄清，相關指控，多半來自錯誤訊息，脫離事實，也對每一位在崗位上努力付出的團隊成員不公平。

國民黨團表示，近日外交部在美設宴邀請美方高層餐敘，結果無一人出席，質疑台對美外交工作拉警報。賴清德總統上任一年多來，從出訪受阻、對美關稅N+20%、軍售交貨延宕、台積電（2330）高階製程必須整廠赴美，外交部長林佳龍、國安會祕書長吳釗變交出不及格的成績單。

國民黨團首席副書記長林沛祥質疑，民進黨對外關係混亂，對內鬥翻天，外交體系出現二個太陽，國安團隊「既生龍，何生燮」。全世界因應川習會時，林佳龍卻發文力挺立委林岱樺，公然介入民進黨內初選；吳釗變則派副秘書長趙怡翔繞過體制喬事情。外交部、國安會各自為政、互扯後腿。

有關國民黨團質疑國安會與外交部合作影響國家運作一事，總統府發言人郭雅慧表示，我國的對外政策目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展。

郭雅慧強調，政府團隊也都朝同樣的目標相互協力。相關指控，多半來自錯誤訊息，脫離事實，也對每一位在崗位上努力付出的團隊成員不公平。