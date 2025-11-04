藍質疑台對美外交拉警報 總統府：多半來自錯誤訊息

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

國民黨立院黨團4日記者會指出，近日外交部在美設宴邀請美方高層餐敘，結果無一人出席，質疑台對美外交工作拉警報。對此，總統府發言人郭雅慧澄清，相關指控，多半來自錯誤訊息，脫離事實，也對每一位在崗位上努力付出的團隊成員不公平。

國民黨團表示，近日外交部在美設宴邀請美方高層餐敘，結果無一人出席，質疑台對美外交工作拉警報。賴清德總統上任一年多來，從出訪受阻、對美關稅N+20%、軍售交貨延宕、台積電（2330）高階製程必須整廠赴美，外交部長林佳龍、國安會祕書長吳釗變交出不及格的成績單。

國民黨團首席副書記長林沛祥質疑，民進黨對外關係混亂，對內鬥翻天，外交體系出現二個太陽，國安團隊「既生龍，何生燮」。全世界因應川習會時，林佳龍卻發文力挺立委林岱樺，公然介入民進黨內初選；吳釗變則派副秘書長趙怡翔繞過體制喬事情。外交部、國安會各自為政、互扯後腿。

有關國民黨團質疑國安會與外交部合作影響國家運作一事，總統府發言人郭雅慧表示，我國的對外政策目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展。

郭雅慧強調，政府團隊也都朝同樣的目標相互協力。相關指控，多半來自錯誤訊息，脫離事實，也對每一位在崗位上努力付出的團隊成員不公平。

國民黨 國安會 總統府發言人

相關新聞

李進勇卸中選會主委火速恢復民進黨籍 許宇甄批：坐實看門犬

中選會主委李進勇等6名中選會委員任期昨日屆滿，李進勇立即申請恢復民進黨籍。國民黨立委許宇甄今批李進勇「假中立」，卸任隔天...

黃國昌提停砍年改 民進黨：應向過去的自己道歉

民眾黨今天宣布跟進國民黨推動停砍公教人員所得替代率。民進黨發言人戴瑋姍表示，黃國昌過去批評民進黨改革不夠徹底，如今卻反對...

監院指財產申報不實裁罰290萬元 顏寬恒：民進黨政治追殺

監察院今天公布最新一期廉政專刊指出，國民黨立委顏寬恒申報民國109年1月31日的財產，未據實申報本人借用他人名義登記的汽...

共推4位學者任中選會委員 國民黨團：秉持中立、專業重建全民信任

中選會6位委員昨日屆滿，國民黨立院黨團今晚發布新聞稿，表示將推薦輔英科技大學教授蘇嘉宏、世新大學管理學院院長江岷欽、中華...

中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇：按民進黨正常流程

中選會主委李進勇等6名中選會委員任期至11月3日屆滿，有媒體報導，李進勇剛任滿中選會主委，今天火速申請恢復黨籍。對此，李進勇獨家證實此事，表示一切都是按照民進黨黨職相關辦法，任期屆滿就會自動回復黨籍，「是自動、正常的」。 李進勇稍早表示，當初因為擔任中選會主委ㄧ職，避免黨籍色彩過於鮮明，所以註銷黨職，但如今因為主委任期屆滿，按照黨職規範就「自動恢復黨籍」，一切都是按照正常流程。李進勇也說，他今天沒有親赴民進黨部申請，都是系統自動恢復，也是正常流程。

新青安貸款明年7月到期 卓榮泰坦言該檢討：不以相同方式延長

新青安貸款明年7月到期，朝野立委關心是否延長。行政院長卓榮泰今天表示，現行方式確實應該檢討，「不會有相同的方式延長」，必...

