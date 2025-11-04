台日交流峰會鎌倉登場 神奈川宣言挺台參與國際

第11屆台日交流峰會今天於鎌倉市舉行，為峰會首次移師關東地區。駐日代表李逸洋表示，本屆峰會中，日本地方議會再度展現明確支持台灣國際參與的立場，以及拒絕中國扭曲聯合國大會2758號決議，深具意義。

「台日交流峰會IZA鎌倉」延續去年在台南的交流成果，今年於鎌倉舉辦。來自台日地方議會及民間團體等超過300名成員齊聚一堂，就外交、安全、經濟及文化等議題交流對話，並共同發表「神奈川宣言」。台南市議會議長邱莉莉、高雄市議會議長康裕成等19名台灣議員與會。

峰會實行委員長、神奈川縣議員松田良昭致詞時提到，中華人民共和國建國僅70多年，而中華民國台灣已經110多年，誰擁有更長歷史脈絡一目瞭然，在這悠久的歷史中，台灣從未被中國真正統治過。他並形容台灣是最理解日本、最友好的國家之一，呼籲以交流深化友誼，引發全場共鳴。

總統賴清德透過影片致賀表示，本屆峰會首度在關東地區舉辦，由古都鎌倉接棒去年台南峰會，象徵「古都相承」，為台日地方交流揭開新篇章。賴總統並代表台灣人民，誠摯祝賀自民黨總裁高市早苗當選日本第104任首相，祈祝日本國運昌隆、民生安泰。

李逸洋致詞時表示，高市首相於東南亞國家協會（ASEAN）峰會強調，台灣海峽的和平與穩定與區域安全密切相關，明確反對以片面武力或脅迫方式改變現狀的行為，並於日美首腦會談中再次確認台海和平穩定的重要性。

李逸洋表示，深信高市未來將對台海及印太地區的和平與穩定做出重要貢獻。台日雙方應持續在區域和平、國家戰略、經濟安全、高科技產業、社會韌性及應對中國認知戰等領域深化合作。

李逸洋進一步指出，當前國際外交的新趨勢，是以「民主供應鏈」對抗「紅色供應鏈」為核心架構。在高科技產業中，台日各自擁有獨特優勢。台灣生產全球90%最先進晶片及AI伺服器，封裝測試亦領先全球；在半導體設計領域，美國居世界第1、台灣第2；日本則在半導體製造設備占全球30%、半導體材料占全球50%。此外，在量子科技領域，美國為全球第1、日本排名第2，顯示兩國在尖端科技上具互補性與合作潛力。

他指出，未來台日應攜手發揮各自長處，在人工智慧、再生能源、無人機、機器人、低軌衛星、次世代通訊、AI醫療、生物科技及先進材料等領域加強合作，創造互利雙贏，並為全球供應鏈的穩定與創新做出貢獻，共同致力提升台日兩國國力。

峰會通過的「神奈川宣言」指出，台日雙方一致認為台灣海峽的和平與穩定是印太安全與繁榮的核心，並重申聯合國大會第2758號決議不應被曲解為排除台灣。

宣言強調，對該決議的錯誤詮釋與濫用將損害國際社會整體利益，並再次展現對台灣的堅定支持。雙方同時呼籲推動台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及日台經濟夥伴協定（EPA），深化經濟及產業合作，並在防災、防疫等公共安全領域強化地方交流與人民連結，共同深化可信賴且堅韌的民主供應鏈。

李逸洋受訪時表示，本屆峰會正式通過的神奈川宣言，展現日本地方議會對台灣參與國際空間的強烈支持，包括世界衛生組織（WHO）、CPTPP、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（ICPO）等。

他特別指出，宣言清楚指出2758號決議拒絕被中國曲解，「替台灣講清楚真相，為台灣的國際生存空間仗義發言」，具有高度意義。

峰會並宣布，下一屆會議將移師名古屋舉行，並與2026年亞洲運動會結合，由「全國日台友好議員協議會」會長藤田和秀及名古屋市議會共同接棒舉辦。

自2015年於石川縣金澤市首度舉辦以來，台日交流峰會已先後在和歌山、熊本、高雄、富山、加賀、神戶、高知、仙台及台南等地舉行，成為推動地方議會與民間交流的重要平台。

第11屆台日交流峰會4日於鎌倉市舉行，鎌倉市議會議長中澤克之宣讀峰會通過的「神奈川宣言」指出，台日雙方一致認為台灣海峽的和平與穩定是印太安全與繁榮的核心，並重申聯合國大會第2758號決議不應被曲解為排除台灣。圖／中央社