共推4位學者任中選會委員 國民黨團：秉持中立、專業重建全民信任

中選會6位委員昨日屆滿，國民黨立院黨團今晚發布新聞稿，表示將推薦輔英科技大學教授蘇嘉宏、世新大學管理學院院長江岷欽、中華人權協會理事長高思博、中華科技大學校長李禮仲等，除李禮仲為無黨籍，其餘被推薦人皆具國民黨黨籍，以符相關法律規定。

國民黨團表示，中選會委員依規定有6位委員於今年11月3日任期屆滿，行政院應於8月提名但至今尚未提出。遲至10月28日，國民黨團突接行政院來函，要求於11月5日前推薦適任中選會委員。黨團依據中選會組織法第3條，同一黨籍不得超過3分之1的規定，推薦4位學有專精且法政專業之人士，擔任中選會委員。

國民黨團表示，推薦名單為，蘇嘉宏（輔英科技大學教授）、江岷欽（世新大學管理學院院長）、高思博（中華人權協會理事長）、李禮仲教授（中華科技大學校長）等4位，除李禮仲為無黨籍，其餘被推薦人皆具國民黨黨籍，以符相關法律規定。

國民黨團強調，本次李進勇主委、陳朝建副主委、委員陳恩民、許惠峰、王韻茹及許雅芬等六人任期屆滿。過去中選會委員相關決策及決議多次受外界非議，質疑其中立性，李進勇主委更被認證為民進黨政府的側翼打手，一再打擊中選會對外之公信力。期許中選會委員在未來新任委員加入後，能秉持中立、專業，重建全民對中選會的信任，以維繫台灣得來不易的民主成果。