成立亞資中心三大目標 賴總統：錢留台灣打造黃金年代

賴清德總統4日出席「壯大資產管理，迎向黃金年代」高峰論壇開幕式。他表示，美國有美國的「Golden Age」，台灣也應該有自己的黃金年代。成立「亞洲資產管理中心」有三大目標，第一個目的就是把錢留在台灣、自己管理，同時吸引國際資金來台。

賴總統致詞時表示，論壇對於後續台灣所推動的亞洲資產管理中心，有莫大助益，讓台灣產業蓬勃發展。今年論壇將國家重大政策列為討論議題，期待能透過產官學研各界集思廣益、提供諍言，讓政府在推動各項施政時更接近民意。

賴總統提到，讓台灣比過去更好，是政府的使命；讓台灣未來比現在更好，這是大家共同的責任。目前，銀行、保險與證券三業總資產，已經突破130兆元，十年間成長近7成。這些數據代表台灣企業的競爭力，面對各種挑戰，企業不斷突破困難、走向國際。

他說，從「西進、南向、北合」，現在要往東，進軍北美及歐洲市場，展現「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的成果。除了產業界的努力，民眾對產業與國家政策的信心與支持，同樣是成功的關鍵。感謝在場產官學研及金融界朋友的創新活力，讓台灣的進步動能持續不斷。

賴總統談到，美國有美國的「Golden Age」，台灣也應該有自己的黃金年代。台灣資產豐沛，不應讓保險或銀行資金購買外國債券而承受匯兌損失、衝擊金融體系。

他強調，成立「亞洲資產管理中心」第一個目的就是把錢留在台灣、自己管理，同時吸引國際資金來台。第二，培養本土金融人才，孩子不必遠赴新加坡或其他國家打拚。第三，透過資金與國際交流產生加乘效應，促進台灣更加繁榮發展。

對於台灣產業政策與經貿方向，賴總統指出，自去年520上任後，政府推動「三大面向」經濟發展策略，是從時間、空間和全球三面向。

他說，第一是「前瞻未來、智慧永續」，以科技為核心，推動產業智慧化、數位化與永續綠色成長；第二是「競逐太空、探索海洋」，太空中心已成功自製「福衛八號」衛星，並將其命名為「齊柏林號」，同時也帶動台灣產業的升級發展。

他提到，此外也要「探索海洋」，做為海洋國家，台灣近海但不親海、沒有善用海洋資源，在保護海洋資源上仍有許多空間，這些都是未來努力的方向，包括近幾年陸續開放高雄、台南等地的商港，發展遊艇產業等。

賴總統接著說，第三是「立足台灣、布局全球、行銷全世界」。

有關「立足台灣」，政府會積極解決產業界面臨的水電、土地、人力、人才等生產要素問題，輔以法令鬆綁、加薪、減稅等措施，並積極推動「投資台灣三大方案」；也加碼提出投資抵減，納入台商及在台投資的外商公司，期盼立足台灣的產業動能持續增強。

談到「布局全球」，台灣有計畫地與菲律賓、越南、印度等國洽簽投資保障協定及避免雙重課稅，讓台灣企業到外國投資時，也能受到該國的法律保障。期盼不論太陽何時何地升起，都可以照得到台灣的企業。

在「行銷全世界」方面，台灣與美國簽訂「台美二十一世紀貿易倡議」；與英國簽訂「提升貿易夥伴關係協議」，今年進一步針對「投資」、「數位貿易」及「能源與淨零排放」等領域簽署3項支柱協議；也正與加拿大、澳洲強化雙邊經貿合作，目的就是讓台灣的產品能行銷到全世界。

賴總統提到，前總統蔡英文除了持續支持中小微型企業及傳統產業外，提出「5+2產業創新計劃」、「六大核心戰略產業」；他上任後則提出「五大信賴產業」，希望確保下一個世代台灣在國際上面的競爭優勢。

他也說，國防預算如果順利未被立法院阻止或刪減，可望達GDP 3.32%，比照北約標準在2030年時達到GDP 5%，期盼國人了解該項預算不只單純是國防預算，也是產業發展預算。未來不僅要打造台灣之盾，保護國人生命財產安全，也會打造智慧化的攻防體系，更重要的是扶植本國國防工業。

賴總統表示，盼未來台灣發展良好的基礎工業，包括南部扣件產業、中部工具機產業或ICT產業等能相互結合，共同朝無人機、無人艇、無人潛艇及機器人方面發展。政府未來也將持續協助產業升級轉型，在符合國家需要的方向上，讓產業持續茁壯，期待未來不只130兆元，還能持續增加。