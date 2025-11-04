李進勇卸中選會主委火速恢復民進黨籍 許宇甄批：坐實看門犬

中選會主委李進勇等6名中選會委員任期昨日屆滿，李進勇立即申請恢復民進黨籍。國民黨立委許宇甄今批李進勇「假中立」，卸任隔天火速回黨坐實綠色主委。

許宇甄表示，李進勇卸任中選會主委不到一天，就火速申請恢復民進黨籍，這樣的時間點實在既可悲又可笑。李進勇那種「愛黨心切」的舉動，徹底撕下所謂「超然中立」的偽裝，也坐實外界長期以來的質疑，李進勇根本就是民進黨安插在中選會的看門犬，在任內全力護航自己人。

許宇甄指出，李進勇擔任中選會主委期間，幾乎每一項重大選務爭議都與「不中立」脫不了關係，罷免案審查更是雙重標準，只要對象是國民黨人士，審查速度驚人、門檻放寬；但若涉及民進黨民代，立刻以各種程序卡關、理由繁多、拖延不決，形同行政保護傘。國民黨所提的「反廢死公投」，更被中選會粗暴地以技術性手段「沒收」，完全不給人民表達意見的機會，讓受害人正義沒有辦法伸張。

許宇甄批，李進勇任內將中選會淪為民進黨的附庸機構，徹底踐踏選務應有的超然與中立。她也質疑，每當外界質疑時李進勇時，他總是以「依法行政」推卸責任，卻拿不出任何具體改善作為。如今他卸任即刻恢復黨籍，是因為守門有功，要趕緊重返組織領功？是為了在賴政府中尋求新的位置？無論是哪一種，都說明他從未真正脫離黨派思維。

許宇甄強調，李進勇的行徑不僅重創中選會的公信力，更讓人民對台灣的民主制度信任再度崩解。當中選會主委都能明目張膽地假中立、真效忠，一個對黨忠誠勝於對民主誠實的人，不配談中立，更不配再提公正。