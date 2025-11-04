新青安貸款明年7月到期 卓榮泰坦言該檢討：不以相同方式延長
新青安貸款明年7月到期，朝野立委關心是否延長。行政院長卓榮泰今天表示，現行方式確實應該檢討，「不會有相同的方式延長」，必須設定更周延的條件與監管方式，不要讓國人誤用政策美意，政府必須嚴謹看待。
立法院會今天繼續進行施政總質詢，民眾黨立委黃珊珊指出，居住正義是賴清德總統的政見，但是不能只做一半，尤其新青安貸款上路以來，整體房價已經高漲15.4%，如果是從民進黨執政以來，房價更是已經高漲33%。卓榮泰答詢時回應，房價漲幅因素很多，不能單就騎一討論，
黃珊珊說，經過內政部與財政部清查，總共查到1852戶人頭戶，事後也有要回1.3億元補助款，但是年紀超過50歲、年收入超過300萬元的族群，同樣也有拿到新青安貸款補助，是否應該檢討沒有設定排富。卓榮泰對此則坦言，當初應該在年齡上面有些考量。
黃珊珊追問，新青安貸款是否會延長，卓榮泰則表示，「不會有相同的方式延長，我們會有另外的方式」，但是現行方式確實應該檢討，屆時會設定更周延的條件與監管方式，「我們不要讓國人誤用這個政策的美意。」
