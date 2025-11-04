新青安貸款明年7月到期 卓榮泰坦言該檢討：不以相同方式延長

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）、內政部長劉世芳（右）今天列席立法院會備詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（左）、內政部長劉世芳（右）今天列席立法院會備詢。記者季相儒／攝影

新青安貸款明年7月到期，朝野立委關心是否延長。行政院卓榮泰今天表示，現行方式確實應該檢討，「不會有相同的方式延長」，必須設定更周延的條件與監管方式，不要讓國人誤用政策美意，政府必須嚴謹看待。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民眾黨立委黃珊珊指出，居住正義是賴清德總統的政見，但是不能只做一半，尤其新青安貸款上路以來，整體房價已經高漲15.4%，如果是從民進黨執政以來，房價更是已經高漲33%。卓榮泰答詢時回應，房價漲幅因素很多，不能單就騎一討論，

黃珊珊說，經過內政部與財政部清查，總共查到1852戶人頭戶，事後也有要回1.3億元補助款，但是年紀超過50歲、年收入超過300萬元的族群，同樣也有拿到新青安貸款補助，是否應該檢討沒有設定排富。卓榮泰對此則坦言，當初應該在年齡上面有些考量。

黃珊珊追問，新青安貸款是否會延長，卓榮泰則表示，「不會有相同的方式延長，我們會有另外的方式」，但是現行方式確實應該檢討，屆時會設定更周延的條件與監管方式，「我們不要讓國人誤用這個政策的美意。」

中選會主委李進勇等6名中選會委員任期至本月3日屆滿,有媒體報導,李進勇剛任滿中選會主委,今天火速申請恢復黨籍。對此,李進...

中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇：按民進黨正常流程

中選會主委李進勇等6名中選會委員任期至11月3日屆滿，有媒體報導，李進勇剛任滿中選會主委，今天火速申請恢復黨籍。對此，李進勇獨家證實此事，表示一切都是按照民進黨黨職相關辦法，任期屆滿就會自動回復黨籍，「是自動、正常的」。 李進勇稍早表示，當初因為擔任中選會主委ㄧ職，避免黨籍色彩過於鮮明，所以註銷黨職，但如今因為主委任期屆滿，按照黨職規範就「自動恢復黨籍」，一切都是按照正常流程。李進勇也說，他今天沒有親赴民進黨部申請，都是系統自動恢復，也是正常流程。

