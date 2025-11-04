黃國昌提停砍年改 民進黨：應向過去的自己道歉

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人戴瑋姍表示，黃國昌過去批評民進黨改革不夠徹底，如今卻反對調降替代率，立場轉變之快，令人錯愕，所謂的世代正義，到頭來只是他追逐權力的工具。圖／聯合報系資料照片
民眾黨今天宣布跟進國民黨推動停砍公教人員所得替代率。民進黨發言人戴瑋姍表示，黃國昌過去批評民進黨改革不夠徹底，如今卻反對調降替代率，立場轉變之快，令人錯愕，所謂的世代正義，到頭來只是他追逐權力的工具。今天的黃國昌，應該對過去堅持改革的黃國昌道歉。

戴瑋姍指出，黃國昌在2017年曾多次公開強調年改核心在於所得替代率，主張應降至合理水準，不僅肯定民進黨版本有善意，更要求替代率應降至70%，當年的話猶言在耳，如今黃國昌為了政治利益，與國民黨並肩主張停砍，甚至在今年1月修法時，將警察退休替代率拉高至80%，完全背離當年的立場，昨是今非、前後矛盾。

戴瑋姍批評，黃國昌為了政治利益，不惜成為國民黨的附庸，破壞年改成果、衝擊國家財政，也讓年輕公務員的退休金面臨風險，當年的改革承諾，如今全成空談。年改的初衷是「領得久、領得多、大家都領得到」。藍白若執意開倒車，只會讓退撫基金更快破產。民進黨呼籲各界堅守改革方向，讓年金制度永續，不讓公平正義成為政治交易的犧牲品。

黃國昌 民眾黨 戴瑋姍 民進黨 年改

