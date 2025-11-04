遭控拿錢辦事 黃國昌嗆鏡週刊卑劣：法律的帳一次算清

民眾黨主席黃國昌今天表示，鏡週刊誣指他拿錢辦事，自己在揭發弊案、幫助被害人發聲時，從來不會收受任何好處，一直以來都是這個樣子，對於這種卑劣的行徑，除了深感不齒也絕不寬貸，將會一併追究法律責任。

鏡週刊報導，黃國昌豢養狗仔資金持續現形，其支付狗仔薪水的凱思國際，今年中收到一筆200萬元神祕注資，來源為成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤，黃國昌在國會殿堂高調質詢法務部，為沈家老董遭詐50億元出氣，更自爆在該案幫很多忙，形同收賄對價。

針對鏡週刊的指控，黃國昌受訪時表示，鏡週刊在過去這段時間當中，沒有任何事實基礎持續造謠，先是宣稱凱思國際由他的姻親設立，後來又說有收受港資中資、小姨子進行匯款等，接著是指控黃國昌遙控駭客集團、辦公室成員收受100萬元，目前為止都拿不出任何證據。

黃國昌說，這些假新聞天天被打臉，鏡週刊什麼時候才要道歉，如今再度誣指拿錢辦事，「我在揭發弊案、幫被害人發聲的時候，從來不會收受任何好處，一路下來都是這個樣子」，而對於這種卑劣的行徑，除了深感不齒也絕不寬貸，未來將一併追究法律責任，「包括前面的事情，要算這些法律上的帳，我會一次算清楚。」

黃國昌說，自己當初提出相關質詢，因為本案已經追蹤許久，法務部長鄭銘謙可以問調查局，黃國昌在背後提供多少協助，沒想到法務部抓到人後並未深入追查，反而是好大喜功舉行記者會擺拍，被害人至今沒有得到實際賠償，「我看了是怒不可抑，怎麼會有這種法務部長。」