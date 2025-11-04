再賀高市早苗當選日相 賴總統盼台日持續強化經濟安全韌性

賴清德總統今天以錄影方式為「台日交流高峰會IZA鎌倉」致詞，賴總統藉此機會再度祝賀自民黨總裁高市早苗高票當選日本第104任首相，並祝福高市首相施政順利、日本國運昌隆；期盼未來台日持續強化經濟與安全韌性，一起守護民主自由價值，為印太區域和平與繁榮共同努力。

今年「台日交流峰會」邁入第11屆，賴總統表示，10年前，台日交流峰會首次在日本金澤市開辦，一步一腳印建立起台日友誼的橋梁，他很榮幸持續以不同的身分，跟許多老朋友參與這段歷程，如今峰會進入下一個10年，很高興看到更多新朋友加入，共同促進台日關係的發展。

賴總統說，去年峰會在台灣古都台南舉辦，今年由古都鎌倉接棒，象徵著古都相承，讓我們的友誼也更加深厚、緊密。藉這個機會，他要特別感謝神奈川縣議會與鎌倉市議會的大力支持，讓峰會首次移師關東，樹立新的里程碑。

賴總統表示，過去10年來，台日交流峰會在地方議會、旅日僑胞朋友、駐日本代表處以及地方各辦事處的支持下，已經成為台灣向世界發聲、爭取國際參與的重要平台，他要代表台灣人民感謝各位的努力和支持。

賴總統指出，當前國際情勢嚴峻，民主國家正共同面臨威權主義擴張的挑戰，台灣會與民主夥伴深化合作，打造堅韌的「民主供應鏈」。也期盼台灣和日本持續強化彼此的經濟與安全韌性，一起守護民主自由價值，為印太區域的和平與繁榮共同努力。