大陸立案查沈伯洋 卓榮泰嗆空話：中對台無司法管轄權

中國大陸發布公告，立案偵查民進黨立委沈伯洋。行政院長卓榮泰今天表示，中國對台灣沒有司法管轄權，談的是空話，應該要讓國際知道，居然有國家要對鄰國長臂管轄，中國在人權項目上完全不及格。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，沈伯洋質詢時以自身案例表示，該案的重點不是他個人，對他也沒有太大損傷，反而是要關注中國對台灣進行三戰，分別是輿論戰、法律戰及心戰。現在軍公教人員已被針對，如果沒有用比較創意的方式回擊或反制措施，恐繼續擴張對一般民眾。

卓榮泰表示，當今社會存在著一個國家，竟然要對鄰近國家長臂管轄，且用莫須有的罪名，試圖影響該人行為上的自由。應該讓國際社會了解，這個極權國家無論經濟力量有多大、武器戰力有多強，在人權這個項目上，完全是不及格，應該讓國際社會了解。

陸委會主委邱垂正說，中國透過法律戰結合認知作戰，對台灣跨境鎮壓，愈來愈變本加厲，也企圖讓台灣人民被恫嚇，分化台灣社會，朝野須一致譴責、共同抵制。民眾赴陸有很多失聯、失蹤、被滯留盤查情況，且被陸方因法律關押的人數逐步增加，根據去年到今年10月底的統計，已達到233人，其中去年才55人，今年有就178人，比去年多3倍。

邱垂正指出，民眾赴陸的人身安全確實亮起紅燈，政府需要保護國人，像是政治人物、軍方、檢察官，可能因為心理素質比較強大，不受到這種心身恐嚇，但一般民眾就會，因此希望各行各業都要知道，應該要團結一致，共同抵制、共同譴責，拒絕中共的跨境鎮壓。