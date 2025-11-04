快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

台日交流高峰會 賴總統：共同強化經濟、安全韌性

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統4日以錄影方式為「台日交流高峰會IZA鎌倉」致詞，他藉此祝賀自民黨高市早苗總裁高票當選日本第104任首相，也期盼未來台日持續強化經濟與安全韌性，為印太區域和平與繁榮共同努力。

賴總統致詞表示，今年「台日交流峰會」邁入第11屆，非常高興能以錄影的方式，向在場的各位好朋友問候，也希望藉這個難得的機會，代表台灣人民祝賀自民黨高市早苗總裁，高票當選日本第104任首相，祝福高市首相施政順利、日本國運昌隆。

賴總統提到，十年前「台日交流峰會」首次在日本金澤市開辦，一步一腳印建立起台日友誼的橋梁，他很榮幸持續以不同的身分，跟許多老朋友參與這段歷程，如今峰會進入下一個十年，很高興看到更多新朋友加入，共同促進台日關係的發展。

賴總統指出，去年峰會在台灣古都台南舉辦，今年由古都鎌倉接棒，象徵著古都相承，彼此友誼也更加深厚、緊密。藉這個機會，他特別感謝神奈川縣議會與鎌倉市議會的大力支持，讓峰會首次移師關東，樹立新的里程碑。

賴總統表示，過去十年來，「台日交流峰會」在地方議會、旅日僑胞朋友、駐日本代表處以及地方各辦事處的支持下，已經成為台灣向世界發聲、爭取國際參與的重要平台，他代表台灣人民感謝各位的努力和支持。

他強調，當前國際情勢嚴峻，民主國家正共同面臨威權主義擴張的挑戰，台灣會與民主夥伴深化合作，打造堅韌的「民主供應鏈」。期盼台灣和日本持續強化彼此的經濟與安全韌性，一起守護民主自由價值，為印太區域的和平與繁榮共同努力。

他也說，誠摯邀請各位好朋友來台灣走走，也透過「台日交流峰會」這個平台，創造更多合作與互訪的機會。相信一起結合中央與地方的力量、擴大交流，一定能夠提升台日關係，共同開創更美好的未來。

日本 自民黨 賴清德

延伸閱讀

「關西式」親民外交獲好評 高市早苗內閣支持率82%

林信義：順利完成三大任務 多國有意合作

影／林信義：花若盛開，蝴蝶自來 全民的努力提升台灣能見度

北京不滿高市早苗與林信義會面 外交部嗆中國無權置喙

相關新聞

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

中選會主委李進勇等6名中選會委員任期至本月3日屆滿，有媒體報導，李進勇剛任滿中選會主委，今天火速申請恢復黨籍。對此，李進...

民眾黨提今年起停砍公教年金 物價指數累計成長5%檢討調整

立法院司法及法制委員會本周排審公教年金改革法案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團堅持「年金要永續，世代要正義...

遭控拿錢辦事 黃國昌嗆鏡週刊卑劣：法律的帳 一次算清

民眾黨主席黃國昌今天表示，鏡週刊誣指他拿錢辦事，自己在揭發弊案、幫助被害人發聲時，從來不會收受任何好處，一直以來都是這個...

再賀高市早苗當選日相 賴總統盼台日持續強化經濟安全韌性

賴清德總統今天以錄影方式為「台日交流高峰會IZA鎌倉」致詞，賴總統藉此機會再度祝賀自民黨總裁高市早苗高票當選日本第104...

大陸立案查沈伯洋 卓榮泰嗆空話：中對台無司法管轄權

中國大陸發布公告，立案偵查民進黨立委沈伯洋。行政院長卓榮泰今天表示，中國對台灣沒有司法管轄權，談的是空話，應該要讓國際知...

中選會主委任期屆滿 民進黨：李進勇已申請恢復黨籍

中選會主委李進勇任期昨天屆滿，民進黨今天證實，李進勇已經申請恢復黨籍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。