影／與吳釗燮存歧異恐內鬥？林佳龍：彼此合作相當密切

近期外界關注台美關係與外交體系運作，政界指出外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮長期存有歧異，此時恐有一波內鬥，外交部長林佳龍今日下午赴立法院前受訪時強調，兩部會合作非常密切，他本人也曾任職國安會，深知國安會在外交決策中發揮的重要功能。林佳龍表示，外交部位於第一線，特別是駐外館處的「總和外交」需結合各部會力量，才能讓台灣更有效地走向世界，這是跨部會合作的成果。

針對日前他在社群發文為立委林岱樺打氣，被外界質疑政務官介入黨內初選，林佳龍回應，這些揣測「想太多了」，政務官主要處理政務，但也會對有志服務人民的同志表達加油之意。至於是否仍會為林岱樺站台，林佳龍簡短回應「沒有」。

另外，對於日經亞洲報導指台灣與愛沙尼亞設處談判陷入僵局，林佳龍表示，感謝愛沙尼亞國會半年前通過相關法案，為未來設處提供法律基礎，目前雙方仍持續諮商，盼在既有基礎上穩健推動兩國關係發展。