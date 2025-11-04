社宅僅發包1666戶 黃珊珊盼速核定興建計畫

「總統賴清德許諾8年要蓋13萬戶社宅，但如今連興建計畫都未定案，盼政府儘速制定！」白委黃珊珊4日針對社會住宅議題質詢說，去年才發包1666戶，若賴總統的政策要達標，需要興建1.5萬戶。對此，內政部長劉世芳回應，還要包括包租代管與租金補貼在內，但黃珊珊反駁，賴是講「直接興建」13萬戶。

綠執政房價漲33%

行政院長卓榮泰4日前往立院備詢。民眾黨立委黃珊珊指出，政府雖然透過新青安貸款，放寬貸款額度、期限與利息補貼，盼讓年輕人可以買到房子，但央行又推出第7波信用管制，兩者是互相矛盾的。她指出，全台房價從民進黨政府上任後上漲33%，推出新青安貸款期間上漲15%，卓內閣要如何因應這種狀況？

卓榮泰表示，房價上漲有很多因素，不能用單一因素說房價上漲。但黃珊珊指出，由於新青安貸款可給青年核定1千萬元額度，導致很多原本比較低價的房屋上漲，而且新青安貸款上路以來，人頭戶、出租戶的狀況頻傳，且沒有排富限制，讓所得較高者也能藉此購房，已經不符合政策初衷。

盼多元取得土地

「明年新青安到期後會推出新的協助青年居住正義政策！」卓榮泰也指出，會就黃珊珊提出的相關面向進行檢討。黃珊珊另質疑，新青安是動用住宅基金的錢，為何政府捨本逐末，不儘速核定社宅計畫，加速興建社宅、改變市場供給，才是徹底解決居住正義的方式。卓榮泰回應說，土地取得困難，因此會以多元方式研議。

但黃珊珊馬上打斷說，台北市以前也土地取得困難，但前市長柯文哲社宅政策就有達標。內政部長劉世芳則回應，改善青年居住正義還要包括租金補貼與包租代管，但黃珊珊反駁說，社宅可讓政府留下資產、控制市場租金，對弱勢有租期保障，並給予優先順位，但租金補貼仍有房東不願報稅的黑數問題，盼政府加速推動土地取得。

空屋90萬可做社宅

國民黨立委黃健豪質詢時則說，《住宅法》第3條獎勵民間興辦住宅，但目前效率不佳，希望提高相關機制，讓更多年輕人有機會入住社宅。劉世芳說明，目前全國空餘屋比例接近90萬戶左右，盼釋出作為社宅，這需要政策工具，對此未來若需要修法，盼立院多支持。

