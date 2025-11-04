快訊

被指與吳釗燮有「瑜亮情結」 林佳龍：彼此部會合作相當密切

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
外交部長林佳龍（圖）針對日前他在社群發文為立委林岱樺打氣，被外界質疑政務官介入黨內初選，林佳龍回應這些揣測「想太多了」。記者季相儒／攝影
外交部長林佳龍（圖）針對日前他在社群發文為立委林岱樺打氣，被外界質疑政務官介入黨內初選，林佳龍回應這些揣測「想太多了」。記者季相儒／攝影

近期頻有外媒指出我對美外交危機，剛好碰上外交部林佳龍對市長初選表態爭議，政界指出林佳龍與國安會秘書長吳釗燮長期存有歧異，此時恐有一波內鬥。林佳龍回應，兩部會合作非常密切，他也待過國安會，外交部在第一線就是要結合各部會力量讓台灣走向世界。

近期台美關係引發各界關注，國民黨立法院黨團指出，在影響台灣處境的川習會前後關鍵之際，林佳龍忙著挺正國會派系所支持的林岱樺打市長初選，而吳釗燮更把外交部當塑膠，繞過體制派人赴美，賴政府放任兩系統內鬥搶功，真是「既生龍，何生燮」。

林佳龍今下午赴立法院院會前接受媒體聯訪時回應，外交部與國安會彼此合作相當密切，他也待過國安會，國安會功能發揮對外交很重要；外交部在第一線，特別是駐外的館處能夠發揮總和外交，並結合各部會的力量，讓台灣能夠走向世界，這需要跨部會合作。

林佳龍日前發文挺林岱樺打高雄市長初選，遭質疑政務官干預民進黨內初選，國民黨桃園市議員凌濤分析，這是在向民進黨主席賴清德叫板，換取正國會在桃園市提名民進黨前秘書長林右昌或立委王義川出戰桃園市長。

林佳龍回應，沒有聽到凌濤講什麼，不過這想太多了；他也說，政務官本身是處理政務，不過也會對有志服務人民的同志表達加油。至於有關為何臨時取消替林岱樺站台，以及未來是否還會幫忙林岱樺站台，林佳龍僅說「沒有」後，就想離去。

另外，日經亞洲報導，台灣在愛沙尼亞首都塔林設立代表處陷入僵局，雙方談判兩年以來，因代表處欲使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。林佳龍表示，感謝愛沙尼亞國會在約半年前通過相關法案，所以可以啟動未來設處的法律基礎，目前大家也都有在諮商，期待兩國的關係建立在既有的基礎上，能夠更穩健的發展。

林佳龍 吳釗燮 外交部 國安會 林岱樺

