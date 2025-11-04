快訊

中選會委員缺額 國民黨團推薦法學者高思博、李禮仲

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
中華人權協會理事長高思博。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
中華人權協會理事長高思博。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

中選會6名委員任期至本月3日，行政院尚未提出新名單，但日前函請朝野黨團推薦人選。據了解，國民黨立法院黨團擬推薦人選，其中一名為世新大學法律學院專任客座副教授、中華人權協會理事長高思博，另一名為中華科技大學代理校長李禮仲。

中選會前主委李進勇、前副主委陳朝建等6名中選會委員任期至本月3日屆滿，依法行政院長卓榮泰應於8月提出新名單，但至今尚未提出，政院日前函請朝野黨團推薦中選會委員人選。

民眾黨團總召黃國昌上午表示，民眾黨團開會做出決議，今天正式發函給行政院，推薦2名教授，一名為政治大學公共行政系名譽教授江明修，另一名為東吳大學政治系教授蘇子喬出任中選會委員。

據了解，國民黨團擬推薦4位人選，其中一名為世新大學法律學院專任客座副教授、中華人權協會理事長高思博，另一名為中華科技大學代理校長李禮仲。

中選會 行政院 國民黨 高思博 李進勇

