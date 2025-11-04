接任台肥新董座 張滄郎：10年內讓台肥各核心事業脫胎換骨

台肥今舉行第36屆董事會，總經理張滄郎被推選為新任董事長。張滄郎表示，企業轉型升級將是任內推動的重點工作，期盼10年內完成「華麗轉身」，讓台肥各核心事業具備規模與競爭力。

張滄郎表示，未來將帶領台肥持續朝「照顧農民、友善大地、節能減碳」方向前進，推動企業轉型升級，讓台肥成為兼具經濟效益與社會責任的永續典範。

張滄郎強調，台肥的發展根基來自肥料本業，將整合肥料、化工與不動產等事業優勢，強化資源配置與投資布局，以不動產永續財打底，讓乾淨能源有底氣往前衝，讓肥料化工有時間與空間去轉型，三軸並進，期盼10年內完成華麗轉身，讓台肥各核心事業具備規模與競爭力，脫胎換骨，邁向穩健獲利新局。

張滄郎指出，企業唯有穩健經營、創造利潤，才能照顧員工、保障股東權益，更有能力實踐支持農業、照顧農民的使命。台肥走過近80年，面對全球能源轉型與產業競爭的壓力，正處於轉型關鍵時刻。

張滄郎也表示，將以研究所為平台，結合產官學研與農民力量，推動友善環境的新型肥料與智慧農業，並與政府協力制定合理補貼政策，為台灣農業開創永續方向。

台肥稍早也已正式公告董事長異動，前任台肥董事長為李孫榮，新任者為張滄郎。