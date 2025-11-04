民眾黨提今年起停砍公教年金 物價指數累計成長5%檢討調整

立法院司法及法制委員會本周排審公教年金改革法案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團堅持「年金要永續，世代要正義」，既要維持國家財政穩定，也要保障退休人員生活，兩大主張分別今年起停砍所得替代率，還有消費物價指數累計成長達5%檢討調整。

民眾黨立法院黨團上午舉行「年改不雙標，世代要共榮」記者會，邀請多位專家學者與產業學界代表與會，說明民眾黨團年金改革法案相關立場。

黃國昌表示，民眾黨團從去年開始舉辦多場公聽會，廣泛徵詢各界意見也進行內部政策民調，針對年金改革清楚表達「不贊成走回頭路」的立場，然而此時也必須停下腳步適時檢討，不該犧牲特定族群製造世代與族群衝突，民眾黨團上周就達成此一共識。

黃國昌指出，前總統蔡英文曾經對軍公教喊話「你們不是改革的對象，而是改革的夥伴，需要大家共同參與」，結果四大年金卻只有集中在公教族群，完全不願意面對勞保基金破產的問題，民進黨政府不願意提出解決方案，歷任勞動部長也都選擇閃躲延宕。

黃國昌再指，政府撥補勞保5170億元，過去7年改革進度為零，反觀公教年金撥補不到300億元，民進黨還刻意拖延撥補時間，包括教育部、銓敘部都認同「10年撥補方案」，行政院卻堅持要分為20年補齊，導致國家財政在短短10年之間，一路增加至750億元負擔。

黃國昌批評，民進黨宣稱年改要讓財政永續，撥補方案卻反而增加國家財政負擔，造成社會衝擊與對立，此時是冷靜重新思考、務實檢討的時候。

民眾黨立委劉書彬表示，很多人都說「公教人員退休之後領那麼多，對於年輕人非常不公平」，其實這是刻意用片面資訊誤導大眾，公教人員辛苦為國家打拚一輩子，配合政府年金改革卻要被汙名化，如果公教年金再砍下去，教育現場也將會連帶受到影響。

黃國昌說明，民眾黨團堅持「年金永續，世代正義」，不僅向學界、公教團體及NGO請益，過去也負責任地進行內部民調，多數民意皆認同停止調降年金所得替代率，然而民眾黨團沒有要走回頭路，「唯一討論只有所得替代率調降後，就目前基金水位及通膨狀況，停下腳步重新檢討。」

黃國昌也說，民眾黨團將會提出再修正動議，要求縮短年金檢討年限、靈敏反映物價波動，就是希望讓台灣不分行業別，都能得到退休生活保障。

針對國民黨各別立委提出修法版本，黃國昌受訪時表示，國民黨立委提出諸多不同版本，相信國民黨團將會進行收攏，最後也會得出黨團共同意見，「等到他們確定黨團立場版本，民眾黨團才有辦法更進一步回應。」