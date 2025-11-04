中國宣稱立案查沈伯洋 卓榮泰：無司法管轄權是空話

中國發布公告宣稱立案偵查民進黨立委沈伯洋。行政院長卓榮泰今天說，中國對台灣沒有司法管轄權，談的是空話，應該要讓國際知道，居然有國家要對鄰國長臂管轄，中國在人權項目上完全不及格。

中國國台辦去年將沈伯洋納入「台獨頑固分子」清單，10月28日重慶市公安局發布公告，對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，引發各界關注。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，沈伯洋舉自身案例表示，此案的重點不是他個人，對他也沒有太大損傷，反而是要關注中國對台灣進行三戰，分別是輿論戰、法律戰及心戰。

沈伯洋說，特別要關注中國進行的心戰，現在軍公教人員已被針對，如果沒有用比較創意的方式回擊或反制措施，恐繼續擴張對一般民眾。

卓榮泰表示，中國對台灣並沒有任何的司法管轄權，因此談的是空話，立委是否有考慮向國際人權組織或政治組織說明，現在當今社會存在著一個國家，竟然要對鄰近國家長臂管轄，且用莫須有的罪名，試圖影響該人行為上的自由。

卓榮泰接著指出，應該讓國際社會了解，這個極權國家無論經濟力量有多大、武器戰力有多強，在人權這個項目上，完全是不及格，應該讓國際社會了解。

陸委會主委邱垂正說，中國透過法律戰結合認知作戰，對台灣跨境鎮壓，愈來愈變本加厲，也企圖讓台灣人民被恫嚇，分化台灣社會，朝野須一致譴責、共同抵制。

邱垂正表示，民眾赴陸有很多失聯、失蹤、被滯留盤查情況，且被陸方因法律關押的人數逐步增加，根據去年到今年10月底的統計，已達到233人，其中去年才55人，今年有就178人，比去年多3倍。

邱垂正認為，民眾赴陸的人身安全確實亮起紅燈，政府需要保護國人，像是政治人物、軍方、檢察官，可能因為心理素質比較強大，不受到這種心身恐嚇，但一般民眾就會，因此希望各行各業都要知道，應該要團結一致，共同抵制、共同譴責，拒絕中共的跨境鎮壓。

邱垂正也提到，各行各業對於被中共點名的人，不要配合中共為虎作倀、助紂為虐，反而要保護民眾避免跨境鎮壓，而當國際社會對跨境鎮壓議題愈來愈重視下，應呼籲國際社會重視台灣的這個個案。