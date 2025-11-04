政院5月拍板重啟公地放領 卓榮泰估示範區作業至少需一年

國民黨立委黃仁今質詢，問行政院日前拍板將宜蘭縣蘇澳鎮大南澳台拓地區，作為公地放領示範區何時完成？是否普及全國？行政院長卓榮泰說，示範經驗如果可行，可以考慮擴大公地放領，而認為公地放領示範區至少一年時間，如果這一年做得出來，才能推算以後時程。

行政院5月拍板，有條件開放宜蘭縣蘇澳鎮大南澳地區台拓地公地放領案，面積約80公頃。黃仁今質詢說，公地放領第一階段是在1976年，面積13.8萬公頃、承領農戶達28萬6千餘戶；第二階段1989年專案放領辦理台中縣、南投縣多數土地，面積達1.1萬公頃，承領農戶8千餘戶，第三個階段1994年續辦公地放領，但後續遇到921地震、颱風土石流重創台灣，行政院從2002年至2008陸續停辦公地放領。

黃仁說，如今停擺18年後，公地放領政策重啟，行政院將台拓地作為示範區，未來評估是否擴大至全國1700公頃的土地？

內政部長劉世芳說，目前公地放領部分，正進行清查作業，包括如果牽涉國土保安或自然保育，或不能觸犯到原住民基本法，會分好幾個階段清查出來，且過程當中必須要有一個審議委員會，牽涉的土地範圍非常廣，無法在3個月內完成。

卓榮泰說，重啟公地放領牽涉很多問題，比如人民怎麼申請、年限基準、地價如何計算等，他認為台拓地示範區，至少要一年時間，如果這一年時間做得出來，才能推算以後的時程，總之若示範經驗可行，可以考慮擴大公地放領。