快訊

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

日本熊出沒頻傳 本州唯一「無熊」縣成安心旅遊新據點

聽新聞
0:00 / 0:00

政院5月拍板重啟公地放領 卓榮泰估示範區作業至少需一年

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）、內政部長劉世芳（右）今日前往立法院備詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（左）、內政部長劉世芳（右）今日前往立法院備詢。記者季相儒／攝影

國民黨立委黃仁今質詢，問行政院日前拍板將宜蘭縣蘇澳鎮大南澳台拓地區，作為公地放領示範區何時完成？是否普及全國？行政院長卓榮泰說，示範經驗如果可行，可以考慮擴大公地放領，而認為公地放領示範區至少一年時間，如果這一年做得出來，才能推算以後時程。

行政院5月拍板，有條件開放宜蘭縣蘇澳鎮大南澳地區台拓地公地放領案，面積約80公頃。黃仁今質詢說，公地放領第一階段是在1976年，面積13.8萬公頃、承領農戶達28萬6千餘戶；第二階段1989年專案放領辦理台中縣、南投縣多數土地，面積達1.1萬公頃，承領農戶8千餘戶，第三個階段1994年續辦公地放領，但後續遇到921地震、颱風土石流重創台灣，行政院從2002年至2008陸續停辦公地放領。

黃仁說，如今停擺18年後，公地放領政策重啟，行政院將台拓地作為示範區，未來評估是否擴大至全國1700公頃的土地？

內政部長劉世芳說，目前公地放領部分，正進行清查作業，包括如果牽涉國土保安或自然保育，或不能觸犯到原住民基本法，會分好幾個階段清查出來，且過程當中必須要有一個審議委員會，牽涉的土地範圍非常廣，無法在3個月內完成。

卓榮泰說，重啟公地放領牽涉很多問題，比如人民怎麼申請、年限基準、地價如何計算等，他認為台拓地示範區，至少要一年時間，如果這一年時間做得出來，才能推算以後的時程，總之若示範經驗可行，可以考慮擴大公地放領。

行政院 蘇澳 南澳

延伸閱讀

新青安明年到期 卓榮泰：設定更周延條件與監管方式

鄭麗文指普亭非獨裁者 卓榮泰：那樣認為的人有獨裁心態

卓榮泰：爆非洲豬瘟恐因廚餘沒蒸煮完全 邊境防護再加嚴20％

中選會委員缺額今起停擺 卓榮泰道歉：這個月會把人補齊

相關新聞

民眾黨提今年起停砍公教年金 物價指數累計成長5%檢討調整

立法院司法及法制委員會本周排審公教年金改革法案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團堅持「年金要永續，世代要正義...

張景森向民進黨喊話：恢復黨內民主 國家前途優於派系利益

行政院前政務委員張景森近來屢發長文針貶時事，他今天再向民進黨提出四個期待，期待恢復黨內民主、用合理機制取代派系寡頭密室運...

中選會委員缺額 國民黨團推薦法學者高思博、李禮仲

中選會6名委員任期至本月3日，行政院尚未提出新名單，但日前函請朝野黨團推薦人選。據了解，國民黨立法院黨團擬推薦人選，其中...

政院5月拍板重啟公地放領 卓榮泰估示範區作業至少需一年

國民黨立委黃仁今質詢，問行政院日前拍板將宜蘭縣蘇澳鎮大南澳台拓地區，作為公地放領示範區何時完成？是否普及全國？行政院長卓...

川習會對台美關稅是利是弊？「台灣模式」前景待觀察

台美關稅談判10月完成第五輪實體磋商，進度卻讓國內霧裡看花，涉外圈普遍認為，實質進展須待「川習會」後才能明朗。如今美中達成停火協議，亞太經濟合作會議也順利（APEC）落幕，對台灣經貿談判有何影響？「台灣模式」獲美承諾協助後，台灣經貿前景就能一片坦途？

吳音寧人事髮夾彎警訊 賴政府真要持續不顧社會觀感？

台肥董座人事一波三折，原本內定董座吳音寧的劇本已經寫好，結局卻大不同，台肥現任總經理張滄郎擔任新任董事長。 農業部日前幫吳音寧都擬好上任感言，未料連綠營內部都對「台肥小音」大反彈，結果台肥昨（3日）晚再變更董事人選，人事殺出程咬金，行政院長卓榮泰上午發言也語帶保留。最新訊息是「台肥小音」人事案胎死腹中，無疑是民進黨的重大警訊，政治判斷嚴重失準，各界更好奇，當時執意敲定爭議人事案的高層到底是誰？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。