張景森向民進黨喊話：恢復黨內民主 國家前途優於派系利益

行政院前政務委員張景森近來屢發長文針貶時事，他今天再向民進黨提出四個期待，期待恢復黨內民主、用合理機制取代派系寡頭密室運作、把民進黨和國家前途放在派系利益前，也期待黨職和公職的人事任用能公開、制度化。

張景森自10月起，接連在臉書發布個人倡議、看時事等評論文章，評論對象涵括朝野政黨。他說，談民進黨的文章是他多年來的觀察與想法，出乎意料的是得到巨大回響。綠營朋友回應最多，多半改用私訊給他回應，最特別的是沒有看到派系網軍批評。

張景森表示，有人說，這陣子的文章是心靈雞湯，讓他們還有留在民進黨的理由，也有人問黨內大頭會看到嗎？有管道為何要用臉書？你知道你打到誰了嗎？要小心！但是大部分的人是說「你講出我們不敢講的話」，這些反應讓他感到困惑，「DPP的人什麼時候變得不敢講話了？」

張接著回顧黨外時期，面對國民黨鎮暴、迫害與牢獄，對外作戰絕對團結一致，但內部討論大鳴大放，思想與路線之爭五花八門，到處都能看到關於台灣前途的「大辯、小辯」。但現在網路上的討論活動，知識含量、理性邏輯等於零、只剩網軍為了殺伐、塗抹對手的「大便、小便」。

他說，民主理性的思辯為什麼重要？因為政治和社會發展像在山區開車，大轉彎會翻車，油門、煞車互相使用，轉彎才會安全；沒有民主與討論，就少了剎車過彎的機制，只能等待某個時刻車毀人亡。他的原則是認真研究、仔細思考、有話直說，也因此有人討厭、有人信任。

張景森也向民進黨提出四個期待，期待民進黨恢復黨內的民主文化；期待用合理機制取代派系寡頭密室運作；期待黨員不要參加派系，就算不退出派系，也應該把黨和國家的前途放在派系利益前面；期待黨領導層對民進黨組織運作的現代化多用一點力氣。尤其是人事任用制度，無論是黨職或公職，都要制度化、公開化、可檢驗。