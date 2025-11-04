談以色列輝達海外總部 林右昌：台北可以再加把勁

快訊

中央社／ 台北4日電

人正在以色列訪問的前民進黨秘書長林右昌今天透過臉書發文表示，早在5年前輝達（NVIDIA）就已經透過併購投資在以色列設立海外總部，對照最近輝達海外總部想要落腳台北市才剛起步，且還受到很多實質挑戰，他認為台北可以再加把勁。

林右昌是否投入2026選舉受到政壇關注，繼10月赴美產業之旅後，緊接著赴以色列進行「科技產業創新與全社會防衛韌性」學習之旅。

林右昌透過臉書發文表示，現在他在以色列，經過將近17個小時的飛行與轉機，終於抵達以色列特拉維夫，這是他為充實自己、開拓視野所安排的「科技產業創新與全社會防衛韌性」學習之旅。

林右昌說，早在5年前輝達就已經透過併購投資在以色列設立海外總部，輝達多年前就看準以色列在AI演算法、自駕運算與網路安全領域的研發能力與技術潛力，2020年以約70億美元的金額完成對 MellanoxTechnologies（一家以色列高速伺服器及儲存、網路交換解決方案公司）的收購，現在輝達應用於大規模AI模型訓練的高階處理器和網路晶片主要均由以色列研發中心所開發，已經是美國本土之外最大的研發中心。

林右昌表示，目前輝達在以色列員工總數有將近5000人，共設置7處研發辦公室，數月前輝達以色列總部也公開徵求土地，需求面積為7至12公頃，用於打造一座建築面積達到8萬平方米以上的園區，估計花費1.5億美元購地、4.5億美元用於園區建設，以加速擴大輝達以色列總部的規模。這個計畫不但將成為以國境內最大的企業園區之一，預計建置完成後其總員工數也將翻倍，達萬人之數。

林右昌說，這讓人不免對照，輝達在台北設立海外總部的計畫目前才剛剛起步，而且還受到土地契約、行政流程、補償協商等相關課題的實質挑戰，而且媒體報導指可能要到明年中才能簽約，這讓大家覺得氣餒扼腕，「我們台北，的確可以再加把勁！」

