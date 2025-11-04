快訊

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

檢舉不適任教師？日本老師竟然也要自我審查

吳音寧掌台肥夢碎 黃國昌：酬庸招致民意反彈 不得不髮夾彎

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台肥公司今天召開董事會，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧（右）接任董事職務。圖為賴清德總統（左）2023年為吳音寧（右）助選的畫面。本報資料照片
台肥公司今天召開董事會，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧（右）接任董事職務。圖為賴清德總統（左）2023年為吳音寧（右）助選的畫面。本報資料照片

台肥公司今天召開董事會，決議由現任總經理張滄郎接任董事長職務，外界關注的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任董事職務。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，酬庸自家人的醜陋模樣招致反彈，民進黨政府也才不得不臨時髮夾彎。

台灣肥料公司上月底公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮遭到吳音寧取代。不過，台肥公司昨天晚間再度公告法人董事代表換人，原農業部代表人莊老達改為現任台肥總經理張滄郎，根據董事會選舉結果則由張滄郎接任董事長。

黃國昌稍早透過文字回應，民進黨派系爭相啃食國家資源、大剌剌酬庸缺乏專業的自家人醜陋模樣，招致人民唾棄與反彈，才不得不臨時髮夾彎。

黃國昌指出，從去年的台灣金聯，再到今年的台灣肥料，在在凸顯賴政府進行人事決策的進退失據，除了凸顯賴清德總統的領導威信，更讓全國人民看見其在治理國政的偏聽，非得要等台灣社會怒火全面引爆，民進黨政府才願意稍加收斂。

不過，黃國昌也說，縱然吳音寧並非擔任台肥董事長，試問有多少人能夠如此平步青雲，接任享有高額酬金的台肥董事，如此只想酬庸自家人的心態不改，民進黨政府終將遭到民意反噬。

黃國昌 民進黨 張滄郎

延伸閱讀

台肥新董座生變 林沛祥：吳音寧爭議大讓政院急轉彎

民眾黨團推薦江明修、蘇子喬任中選會委員 盼正副主委提名考量獨立性與專業

吳音寧台肥董座夢碎 總經理張滄郎接任董事長

吳音寧掌台肥破局…黃健豪：政治酬庸 年輕人有相對剝奪感

相關新聞

吳音寧台肥董座夢碎 總經理張滄郎接任董事長

台肥公司上周五公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表人，今台肥公司召開董事會，各界原以為...

台肥新董座生變 羅智強：肥水沒落音寧田

台肥公司召開董事會，董事長一職並非上周傳出的政院中辦副執行長吳音寧。國民黨團書記長羅智強批評，吳音寧沒有專業，除跟民進黨...

【重磅快評】江湖在哪裡 吳音寧人事髮夾彎的大警訊

台肥董座人事一夕生變，原本內定董座吳音寧的劇本已經寫好，結局卻大不同，台肥現任總經理張滄郎擔任新任董事長。

遭馬郁雯嗆支持貪汙 吳怡萱酸馬：黨檢媒三位一體追殺政敵的代表

台北市市議員第五選區的中正萬華，近期不少參選人表態，今早媒體人馬郁雯在民進黨前立委段宜康陪同下掃街，更嗆同為參選人的民眾...

吳音寧掌台肥夢碎 黃國昌：酬庸招致民意反彈 不得不髮夾彎

台肥公司今天召開董事會，決議由現任總經理張滄郎接任董事長職務，外界關注的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任董事職...

民眾黨團決議 中選會委員推薦江明修、蘇子喬

中選會委員人事案提名持續延宕，行政院先前函請朝野黨團推薦人選，民眾黨立法院黨團黃國昌今天說，民眾黨團決議推薦政大教授江明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。