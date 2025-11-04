民眾黨團決議 中選會委員推薦江明修、蘇子喬

中選會委員人事案提名持續延宕，行政院先前函請朝野黨團推薦人選，民眾黨立法院黨團黃國昌今天說，民眾黨團決議推薦政大教授江明修、東吳大學教授蘇子喬等2人出任，希望行政院本於專業與獨立性進行提名，而不是只要具有綠營色彩就適任。

中選會前主委李進勇等6名委員任期屆滿，行政院至今未依照中選會組織法規定提出新任人選。民眾黨先前臉書發文表示，為了解決燃眉之急，行政院有事先致電徵詢名單，隨後正式將徵詢函文寄至民眾黨立法院黨團，希望由民眾黨團協助推薦人選。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，自從接到行政院的來函，民眾黨團開大門走大路，選擇用公開透明的方式向社會徵才，截至昨天下午也收到很多人選表達意願，由於行政院希望在明天以前回覆，民眾黨團也因此在今天做出決議。

黃國昌說，民眾黨團今天將正式發函行政院，推薦江明修與蘇子喬出任中選會委員，前者為政大公共行政學系名譽教授，過去在各大重要公共議題研究深入，後者則是東吳大學政治系教授，曾經在許多重要期刊發表論文，兩位都是非常受到敬重的學者。

黃國昌表示，這是賴政府首次邀請在野黨推薦獨立機關人選，「希望這一次不是虛晃一招」，而行政院也應該本於獨立性、專業性作為提名考量，而非像中選會前主委李進勇，只要有綠營色彩就好像適任。

此外，立法院會本周將進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，黃國昌說明，民眾黨團同樣按照慣例，當天將會討論投票意向，並且透過記者會清楚報告，儘管各別立委有不同想法，但是民眾黨團也有規矩，「如果有正式立場要對外表明，一定是經過黨團會議、正式做成決議才會跟社會大眾報告。」