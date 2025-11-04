台肥新董座生變 林沛祥：吳音寧爭議大讓政院急轉彎

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
行政院中部辦公室副執行長吳音寧。圖／聯合報系資料照片
台肥今天上午將召開董事會，原先預計通過推舉新任董事長吳音寧，最終卻由台肥總經理張滄郎升任。國民黨立委林沛祥分析，吳音寧本來就爭議大，可能才會讓行政院急轉彎；國民黨立委柯志恩批評，若吳音寧接任董事長，等於宣告「無需專業、黨證無敵」。

傳吳音寧「篤定」接掌台肥新任董事長，但台肥昨天深夜9時許公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，結果今日劇情急轉直下，董事會通過由張滄郎出任台肥董事長。

林沛祥表示，行政院會急轉彎，可能因為吳音寧爭議性本來就滿大，也曾代表民進黨參選彰化縣立委，種種經歷力令外界對其能力有一定程度質疑，這兩天經外界討論，行政團隊可能對人事任命有不同想法，還是呼籲行政團隊在人事任命上盡量回到專業。

柯志恩直呼，賴政府的人事酬庸再創驚奇，吳音寧若真的「飛上枝頭」出任台肥董事長，無異是堂而皇之地宣告「無需專業、黨證無敵」，民進黨的「肥水盡落自家田」赤裸登場，笑罵由人，試問政府到底在乎專業治理，還是派系拉攏與權力的鞏固？

柯志恩批評，政府為安插人事，把績效不錯的原董座一腳踹開，無異告知所有國營主管和部會首長「派系罩頂永遠比績效表現更重要」。選舉前高喊改革、清廉，執政後卻無畏譏評、全面分贓，民進黨徹底失去改革的正當性，若如此拔擢「小英男孩」、「小英女孩」，這個政黨的墮落，毫不遮掩。

吳音寧 行政院 張滄郎

