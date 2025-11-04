媒體指控質詢有對價關係 黃國昌：揭弊從不收受好處

鏡週刊報導指民眾黨主席黃國昌替成衣廠前董座質詢，質疑其有對價關係。黃國昌今天強調，他揭發弊案、替被害人發聲時，從不會收受任何好處。

鏡週刊日前報導指黃國昌豢養狗仔跟拍政敵遭踢爆，支付狗仔薪水的凱思國際資金來源也引發社會關注。鏡週刊今天進一步報導，指凱思國際今年收到新台幣200萬元，來源是成衣大廠臺雅集團已故董事長沈裕雄之子沈淳浤，而黃國昌在立院質詢時提及沈裕雄遭詐騙一案，疑有對價關係。

民眾黨立法院黨團今天舉行「年改不雙標，世代要共榮」記者會，黃國昌於會後接受媒體聯訪。媒體詢問如何看待鏡週刊指控質詢詐騙案疑似有對價關係。

黃國昌表示，過去這段時間鏡週刊在沒有事實基礎下持續造謠，先是稱凱思國際為他姻親所設立，後來稱有港資、中資，並指他小姨子匯款，或是稱他2021年去香港，但都沒拿出證據；這些假新聞每天都被打臉，但鏡週刊、鏡電視至今沒有道歉。

黃國昌表示，鏡週刊今天報導進一步誣指他拿錢辦事，但他要鄭重說，他揭發弊案、替被害人發聲時，從不會收受任何好處，從imB案至今都是如此。

黃國昌抨擊，鏡週刊這種卑劣行徑，他深感不齒，絕不寬貸，包含之前的事情，將一併追究法律責任，「法律上的帳會一次算清楚」。

對於黃國昌的說法，鏡週刊發表聲明指出，黃國昌提到鏡週刊諸多報導，但有否認沈淳浤給凱思國際二百萬元嗎？有否認黃安捷、陳建平各給凱思近千萬元嗎？有否認李麗娟是凱思國際的人頭嗎？這不是拿錢辦事嗎？

鏡週刊指出，對於黃國昌錄音式的發言最近新增「你何時要道歉？」鏡週刊回應：踢爆政治人物惡行，豈有道歉之理？

談及對法務部長鄭銘謙質詢，黃國昌表示，他追這案子很久，鄭銘謙可回去問調查局，他當時在背後提供多少協助；他原本安靜等候沒有發聲，沒想到法務部動手抓到人後，卻沒繼續追查，反而法務部好大喜功開記者會擺拍，被害人還沒獲得實際賠償。