媒體指控質詢有對價關係 黃國昌：揭弊從不收受好處

中央社／ 台北4日電

鏡週刊報導指民眾黨主席黃國昌替成衣廠前董座質詢，質疑其有對價關係。黃國昌今天強調，他揭發弊案、替被害人發聲時，從不會收受任何好處。

鏡週刊日前報導指黃國昌豢養狗仔跟拍政敵遭踢爆，支付狗仔薪水的凱思國際資金來源也引發社會關注。鏡週刊今天進一步報導，指凱思國際今年收到新台幣200萬元，來源是成衣大廠臺雅集團已故董事長沈裕雄之子沈淳浤，而黃國昌在立院質詢時提及沈裕雄遭詐騙一案，疑有對價關係。

民眾黨立法院黨團今天舉行「年改不雙標，世代要共榮」記者會，黃國昌於會後接受媒體聯訪。媒體詢問如何看待鏡週刊指控質詢詐騙案疑似有對價關係。

黃國昌表示，過去這段時間鏡週刊在沒有事實基礎下持續造謠，先是稱凱思國際為他姻親所設立，後來稱有港資、中資，並指他小姨子匯款，或是稱他2021年去香港，但都沒拿出證據；這些假新聞每天都被打臉，但鏡週刊、鏡電視至今沒有道歉。

黃國昌表示，鏡週刊今天報導進一步誣指他拿錢辦事，但他要鄭重說，他揭發弊案、替被害人發聲時，從不會收受任何好處，從imB案至今都是如此。

黃國昌抨擊，鏡週刊這種卑劣行徑，他深感不齒，絕不寬貸，包含之前的事情，將一併追究法律責任，「法律上的帳會一次算清楚」。

對於黃國昌的說法，鏡週刊發表聲明指出，黃國昌提到鏡週刊諸多報導，但有否認沈淳浤給凱思國際二百萬元嗎？有否認黃安捷、陳建平各給凱思近千萬元嗎？有否認李麗娟是凱思國際的人頭嗎？這不是拿錢辦事嗎？

鏡週刊指出，對於黃國昌錄音式的發言最近新增「你何時要道歉？」鏡週刊回應：踢爆政治人物惡行，豈有道歉之理？

談及對法務部長鄭銘謙質詢，黃國昌表示，他追這案子很久，鄭銘謙可回去問調查局，他當時在背後提供多少協助；他原本安靜等候沒有發聲，沒想到法務部動手抓到人後，卻沒繼續追查，反而法務部好大喜功開記者會擺拍，被害人還沒獲得實際賠償。

黃國昌 關係 被害人

民眾黨提今年起停砍公教年金 物價指數累計成長5%檢討調整

立法院司法及法制委員會本周排審公教年金改革法案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團堅持「年金要永續，世代要正義...

張景森向民進黨喊話：恢復黨內民主 國家前途優於派系利益

行政院前政務委員張景森近來屢發長文針貶時事，他今天再向民進黨提出四個期待，期待恢復黨內民主、用合理機制取代派系寡頭密室運...

中選會委員缺額 國民黨團推薦法學者高思博、李禮仲

中選會6名委員任期至本月3日，行政院尚未提出新名單，但日前函請朝野黨團推薦人選。據了解，國民黨立法院黨團擬推薦人選，其中...

政院5月拍板重啟公地放領 卓榮泰估示範區作業至少需一年

國民黨立委黃仁今質詢，問行政院日前拍板將宜蘭縣蘇澳鎮大南澳台拓地區，作為公地放領示範區何時完成？是否普及全國？行政院長卓...

川習會對台美關稅是利是弊？「台灣模式」前景待觀察

台美關稅談判10月完成第五輪實體磋商，進度卻讓國內霧裡看花，涉外圈普遍認為，實質進展須待「川習會」後才能明朗。如今美中達成停火協議，亞太經濟合作會議也順利（APEC）落幕，對台灣經貿談判有何影響？「台灣模式」獲美承諾協助後，台灣經貿前景就能一片坦途？

吳音寧人事髮夾彎警訊 賴政府真要持續不顧社會觀感？

台肥董座人事一波三折，原本內定董座吳音寧的劇本已經寫好，結局卻大不同，台肥現任總經理張滄郎擔任新任董事長。 農業部日前幫吳音寧都擬好上任感言，未料連綠營內部都對「台肥小音」大反彈，結果台肥昨（3日）晚再變更董事人選，人事殺出程咬金，行政院長卓榮泰上午發言也語帶保留。最新訊息是「台肥小音」人事案胎死腹中，無疑是民進黨的重大警訊，政治判斷嚴重失準，各界更好奇，當時執意敲定爭議人事案的高層到底是誰？

