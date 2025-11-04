快訊

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

日本熊出沒頻傳 本州唯一「無熊」縣成安心旅遊新據點

高溫假入法？職安署：國外以保護勞工作業為主

中央社／ 台北4日電

因應極端氣候，立委提案修氣象法將高溫列為災害性天氣，勞動部職安署今天說，國外針對高溫危害都以保護勞工作業安全為主，台灣已公告相關指引保護戶外作業勞工健康。

立法院交通委員會3日審查氣象法部分條文修正草案，有立委提案修氣象法將高溫列為災害性天氣，也引發外界關注台灣在戶外高溫時是否會放假。

勞動部職業安全衛生署今天舉辦記者會，勞動部職業安全衛生署署長林毓堂會中受訪指出，以目前國外相關資料，對於戶外作業勞工的高溫防護，不是以「放假」來進行，而是優先來保護勞工的作業，也就勞工工作一段時間後必須讓勞工休息，要求每個小時要多少分鐘的休息，讓勞工恢復到原本身體健康的狀態，在國際上對勞工保護是採取這樣的方式。

林毓堂也說，勞動部去年已經修正相關法規，強化雇主責任，要求必須保護勞工在戶外作業安全及健康照顧，包含提供降溫設備、提供休息時間及補充水分等，這是法令強制要求雇主的責任。

另外，林毓堂提到，勞動部6月公告戶外高溫作業熱危害預防指引，在指引裡面把目前所有在戶外作業的職業，包括舉牌工、外送員等，將這些勞工安全跟健康的照護，透過指引做明確規範，未來也會透過相關手冊或宣導輔導，來保護戶外作業勞工健康。

高溫 勞動部 職業安全

延伸閱讀

高溫假要來了？勞部:設預警機制讓高溫成議題 勞團：可將低溫假一併納入

高溫假有譜？氣象署本月預告修法 研擬納入災害性天氣

「高溫假」引社會關注 勞部樂見預警機制

無薪假趨緩 減少212人

相關新聞

民眾黨提今年起停砍公教年金 物價指數累計成長5%檢討調整

立法院司法及法制委員會本周排審公教年金改革法案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團堅持「年金要永續，世代要正義...

政院5月拍板重啟公地放領 卓榮泰估示範區作業至少需一年

國民黨立委黃仁今質詢，問行政院日前拍板將宜蘭縣蘇澳鎮大南澳台拓地區，作為公地放領示範區何時完成？是否普及全國？行政院長卓...

川習會對台美關稅是利是弊？「台灣模式」前景待觀察

台美關稅談判10月完成第五輪實體磋商，進度卻讓國內霧裡看花，涉外圈普遍認為，實質進展須待「川習會」後才能明朗。如今美中達成停火協議，亞太經濟合作會議也順利（APEC）落幕，對台灣經貿談判有何影響？「台灣模式」獲美承諾協助後，台灣經貿前景就能一片坦途？

吳音寧人事髮夾彎警訊 賴政府真要持續不顧社會觀感？

台肥董座人事一波三折，原本內定董座吳音寧的劇本已經寫好，結局卻大不同，台肥現任總經理張滄郎擔任新任董事長。 農業部日前幫吳音寧都擬好上任感言，未料連綠營內部都對「台肥小音」大反彈，結果台肥昨（3日）晚再變更董事人選，人事殺出程咬金，行政院長卓榮泰上午發言也語帶保留。最新訊息是「台肥小音」人事案胎死腹中，無疑是民進黨的重大警訊，政治判斷嚴重失準，各界更好奇，當時執意敲定爭議人事案的高層到底是誰？

張景森向民進黨喊話：恢復黨內民主 國家前途優於派系利益

行政院前政務委員張景森近來屢發長文針貶時事，他今天再向民進黨提出四個期待，期待恢復黨內民主、用合理機制取代派系寡頭密室運...

民眾黨團決議 中選會委員推薦江明修、蘇子喬

中選會委員人事案提名持續延宕，行政院先前函請朝野黨團推薦人選，民眾黨立法院黨團黃國昌今天說，民眾黨團決議推薦政大教授江明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。