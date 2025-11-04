高溫假入法？職安署：國外以保護勞工作業為主

因應極端氣候，立委提案修氣象法將高溫列為災害性天氣，勞動部職安署今天說，國外針對高溫危害都以保護勞工作業安全為主，台灣已公告相關指引保護戶外作業勞工健康。

立法院交通委員會3日審查氣象法部分條文修正草案，有立委提案修氣象法將高溫列為災害性天氣，也引發外界關注台灣在戶外高溫時是否會放假。

勞動部職業安全衛生署今天舉辦記者會，勞動部職業安全衛生署署長林毓堂會中受訪指出，以目前國外相關資料，對於戶外作業勞工的高溫防護，不是以「放假」來進行，而是優先來保護勞工的作業，也就勞工工作一段時間後必須讓勞工休息，要求每個小時要多少分鐘的休息，讓勞工恢復到原本身體健康的狀態，在國際上對勞工保護是採取這樣的方式。

林毓堂也說，勞動部去年已經修正相關法規，強化雇主責任，要求必須保護勞工在戶外作業安全及健康照顧，包含提供降溫設備、提供休息時間及補充水分等，這是法令強制要求雇主的責任。

另外，林毓堂提到，勞動部6月公告戶外高溫作業熱危害預防指引，在指引裡面把目前所有在戶外作業的職業，包括舉牌工、外送員等，將這些勞工安全跟健康的照護，透過指引做明確規範，未來也會透過相關手冊或宣導輔導，來保護戶外作業勞工健康。