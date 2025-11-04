藍民代籲鄭麗文「別嘴秋」 黃健豪：新主席首要任務聽民意

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委黃健豪。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文接受「德國之聲」專訪，提到俄羅斯總統普亭「非獨裁者」，引發討論。有國民黨籍南部民代批，鄭麗文不要太「嘴秋」。國民黨立委黃健豪說，鄭麗文剛上任，首要任務是傾聽並整合共識，找回中道立場。

鄭麗文接受專訪，談及普亭的一席話，在台引發輿論討論。國民黨台南市議員蔡育輝公開表示，鄭麗文不要太嘴秋，黨中央應往中間路線靠攏，考量地方選情與民意感受，否則2026地方選舉失利，主席必須負責。

黃健豪表示，國民黨是個開放的政黨，地方民意代表面對基層壓力，各有不同看法。主席應傾聽地方的聲音，充分溝通，尊重多數黨員的意見。

黃健豪建議，鄭麗文剛上任，首要任務是傾聽並整合共識，找回中道立場。2026地方選舉的關鍵在於重建社會信任、聚焦民生議題，民眾要看到國民黨關心生活，而不只是意識形態的對立。

鄭麗文 國民黨 黃健豪

