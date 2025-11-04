陳培瑜批藍委施暴「絕不和解」 徐巧芯反嗆：我也絕不和解

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯昨天出庭。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳培瑜今批評在野黨立委於去年立院攻防時向她施暴，有關當中有立委願和解，她直呼自己絕不和解。其中一名遭陳培瑜提告的國民黨立委徐巧芯反嗆，有立委和解是尊重法官而表達意願，不是說「搶著要和解」，當時是為了保護陳培瑜卻被說成施暴，她絕不和解，也還好沒和解，不然真的被講得不明不白。

立法院2024年審議公職人員選罷法爆朝野衝突，陳培瑜、民進黨立委林宜瑾自訴藍、白女立委陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯、邱若華、林憶君重傷害未遂、傷害罪；台北地院今開庭，陳玉珍表示，法院業務很重，有意願和解。

外界也關注徐巧芯是否願意和解，徐巧芯今天在國民黨立法院黨團記者會後接受媒體聯訪時還原情況。她表示，開庭時一定會有法官詢問有無和解可能，那基於尊重法官都會說有意願，看怎麼來協調，這是為了不要造成司法業務上的壓力、尊重法官，而有和解可能，不是說「搶著要和解」。

徐巧芯批評，她不願意和解，去年攻防時陳培瑜流著鼻涕，早就想離遠點了，所謂什麼瘀傷跟她一點關係都沒有，當天是陳培瑜坐在主席台附近的地上不肯走，國民黨立委們看到狹小空間內在地上而擔心其安危，若在外的民進黨立委衝進來，恐發生踩踏傷亡，所以大家先協助陳培瑜站起來，並保護好其頭部，這是立法院攻防時大家對安全第一的默契。

徐巧芯還說「不是只有陳培瑜不願和解，我也不願意和解」，陳培瑜不要講得好像看破對方，其實陳培瑜傳喚兩位證人，一位是助理，根本不能進議場，另一位是民進黨立委王正旭醫師，但當時也不在現場，陳培瑜根本找不到證人在那邊拗，還好她也無意和解，不然大家都被弄得不明不白，以為是國民黨立委主動「搶著要和解」。

徐巧芯 國民黨 法官 陳培瑜

