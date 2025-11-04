劉世芳：年底前在各直轄市推千戶婚育宅 採興建與包租代管
行政院長卓榮泰今率內閣赴立法院備詢。國民黨立委黃健豪質詢關心「婚育宅」問題，他說，婚育宅政策應獨立設計，不應與弱勢戶名額重疊，用實質住房鼓勵生育。內政部長劉世芳回應，年底前將推出逾千戶婚育宅，研議和衛福部合作，使婚育家庭獲更多支持。
黃健豪今在立院質詢，表示台股上2萬8千點、台積電股價突破1500元，看似經濟榮景，而台灣薪資中位數僅約3萬8千元，有半數勞工月薪不到此水準，不吃不喝3年才能買1張台積電股票，遑論買房。
黃健豪表示，台灣長期面臨低薪、高房價問題，年輕人陷「買房還是養兒」的掙扎。內政部近年推動的婚育宅政策，但現行制度將婚育家庭納入弱勢戶配額，恐造成保障名額重疊，政策效果有限。
黃健豪建議，在社會住宅制度中，獨立設立婚育宅比例，在優先戶與一般戶中各保留部分名額，讓育有未成年子女或準備成家的家庭能優先入住社會住宅，而不排擠弱勢族群。
劉世芳回應，婚育家庭非弱勢，但確實需要更多社會支持。年底前將在各直轄市推出約1022戶婚育宅，採多元興建與包租代管方式擴大供給。未來也將與衛福部合作，針對持媽媽手冊或新婚家庭提供抽籤加分與補助，打造更完整的婚育住宅支持體系。黃健豪回應，台中市青年人口全台第二，卻在婚育宅分配中掛零，要求確保區域分配公平。
