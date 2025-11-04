停砍公教年金明闖關…民進黨團：莫走回頭路 踐踏世代正義

立法院司法及法制委員會明將排審停砍公教年金相關草案。民進黨立院黨團今天表示，年改若走回頭路，不但踐踏世代正義，也擴大各職業間的不平等。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，現在教育人員和公務人員加起來約31.7萬人，領得年金分別高達5.8萬元，且公教撫卹的最低保障金額逾3.2萬元；反觀領國民年金者超過206萬人，每個月卻領不到4千元，在野黨提出的反年改主張，實不合理。

民進黨立委吳思瑤表示，退休公教月退俸達現職7成，這哪裡公平？且公教撫卹最低保障金額逾3.2萬元，遠高於勞工、老農、國民年金的天花板，而退休金隨現職人員調整，更是惡中之惡的條文，民進黨反對惡修年改條文。

吳思瑤指出，藍營常說因物價攀升，退休公教無法負擔基本生活，但根據衛福部2025年最低生活費統計，各縣市每月約1.5元萬到2萬元；行政院主計總處統計，1人至4人家庭，平均家庭支出每月約2.5萬元到3.7萬元，每個月領5萬多元的公教人員，基本生活怎麼會難以維繫？

此外，民進黨團既上周針對無法發放的345億元統籌分配款提出「財劃法」修法草案之後，今再提出「國民年金法修正草案」，盼將逾200萬元領國保族群，月領補足8千元，並由中央地方共同承擔，保障弱勢長輩生活照顧。