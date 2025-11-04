停砍公教年金明闖關…民進黨團：莫走回頭路 踐踏世代正義
立法院司法及法制委員會明將排審停砍公教年金相關草案。民進黨立院黨團今天表示，年改若走回頭路，不但踐踏世代正義，也擴大各職業間的不平等。
民進黨團幹事長鍾佳濱表示，現在教育人員和公務人員加起來約31.7萬人，領得年金分別高達5.8萬元，且公教撫卹的最低保障金額逾3.2萬元；反觀領國民年金者超過206萬人，每個月卻領不到4千元，在野黨提出的反年改主張，實不合理。
民進黨立委吳思瑤表示，退休公教月退俸達現職7成，這哪裡公平？且公教撫卹最低保障金額逾3.2萬元，遠高於勞工、老農、國民年金的天花板，而退休金隨現職人員調整，更是惡中之惡的條文，民進黨反對惡修年改條文。
吳思瑤指出，藍營常說因物價攀升，退休公教無法負擔基本生活，但根據衛福部2025年最低生活費統計，各縣市每月約1.5元萬到2萬元；行政院主計總處統計，1人至4人家庭，平均家庭支出每月約2.5萬元到3.7萬元，每個月領5萬多元的公教人員，基本生活怎麼會難以維繫？
此外，民進黨團既上周針對無法發放的345億元統籌分配款提出「財劃法」修法草案之後，今再提出「國民年金法修正草案」，盼將逾200萬元領國保族群，月領補足8千元，並由中央地方共同承擔，保障弱勢長輩生活照顧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言