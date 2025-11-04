快訊

「挖土機超人」壯烈成仁入祀忠烈祠 傅崐萁：堅毅精神發光發熱

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
「挖土機超人」林鴻森在中秋夜不幸因在花蓮災區受傷引發感染過世，家屬不捨他的好心腸。國民黨立委陳菁徽11月4日證實，林鴻森確定入祀忠烈祠。（圖／家屬提供）
「挖土機超人」林鴻森在中秋夜不幸因在花蓮災區受傷引發感染過世，家屬不捨他的好心腸。國民黨立委陳菁徽11月4日證實，林鴻森確定入祀忠烈祠。（圖／家屬提供）

花蓮洪災釀當地嚴重災情，「挖土機超人」林鴻森投入救災，因腿傷感染引發敗血症不治。林鴻森今確定入祀忠烈祠。國民黨立委傅崐萁今日表示「感謝挖土機超人，您是花蓮的英雄，堅毅精神發光發熱，溫暖永存我們心中！」

花蓮光復發生洪災，來自全台各地的「鏟子超人」進入災區協助。48歲的林鴻森第一時間進入光復鄉救災，左腳遭碎片刺傷感染，引發敗血症不幸辭世。

傅崐萁說，感謝國民黨立委陳菁徽，質詢忠烈祠祭祀辦法的適用資格，最終經內政部確認，林鴻森符合褒揚條例所定「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁」，因此已正式在10月30日核准入祀桃園忠烈祠。

傅崐萁表示，之前他與花蓮縣政府同仁前往弔唁及公祭，感受到林家人善良熱心，對土地的關懷世代傳承。林老闆以民間之力承擔國家責任，以凡人之軀完成英雄使命，政府有責任也有義務，讓這樣的義舉獲得應有的尊嚴與補償。

傅崐萁強調，「感謝挖土機超人，您是花蓮的英雄，堅毅精神發光發熱，溫暖永存我們心中！」

花蓮縣政府 傅崐萁 忠烈祠 鏟子超人

