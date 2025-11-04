台肥新董座生變 羅智強：肥水沒落音寧田

台肥公司召開董事會，董事長一職並非上周傳出的政院中辦副執行長吳音寧。國民黨團書記長羅智強批評，吳音寧沒有專業，除跟民進黨關係好以外，拿不出任何實績，連民進黨內部都有雜音，羅稍早則發文稱「肥水沒落音寧田」。

台肥10月31日晚間公告人事異動，農業部改派法人董事代表，將由吳音寧接替原農業部法人代表李孫榮，預計在今日董事會中，推舉吳音寧為新任董事長，外界質疑酬庸。台肥昨深夜9點多公告，台肥法人董事代表人異動暨董事變動，台肥總經理張滄郎接法人董事，結果台肥今開董事會，吳音寧接台肥董事長確定生變。

羅智強說「懸崖勒音寧時猶未晚」，懸崖勒馬時猶未晚，現在很難想像全台灣誰可以接受，吳音寧去當600萬高薪實習董事長，她沒有專業過去在北農績效被大家詬病，除了跟民進黨關係好以外，拿不出任何實績，連民進黨內部都有雜音，看不下去酬庸到這種程度，拜託賴清德總統別用綠營得道雞犬升天模式，對國營事業很不公平；羅也在社群平台發文，「肥水沒落音寧田」吳音寧台肥董座的600萬年薪飛了？