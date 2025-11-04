聽新聞
吳音寧台肥董座夢碎 總經理張滄郎接任董事長
台肥公司上周五公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表人，今台肥公司召開董事會，各界原以為吳音寧接任董座一職將無懸念，結果由昨晚甫宣布接法人董事的台肥總經理張滄郎接任董座。
原台肥董事長李孫榮去年6月26日才擔任台肥董事長，任期原本會到2027年6月25日，但甫上任1年多卻在上周突遭撤換，由吳音寧接台肥董事代表人，台肥員工對此也表示不可思議。
台肥昨晚9點多公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，原法人董事農業部代表人農業部資源永續利用司司長莊老達，由台肥總經理張滄郎接替為法人董事。台肥今上午十時將召開第三季財務報告董事會。
吳音寧稍在臉書指出，「大家的支持與鼓勵，我都收到了，真的非常感謝。政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」似乎透露董事會已經有了結果。
當外界猜測吳音寧今天將順利接任董事長，結果董事會最終拍板董事長由總經理張滄郎接任。
知情人士透露，張滄郎取代吳音寧早已是定局，這個結果出現當然會有很多層意義，但最該被披露的，還是操控台肥土地開發利益的黑手。
