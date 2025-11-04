新青安明年到期 卓榮泰：設定更周延條件與監管方式

立委指出，新青安上路後房價上漲15.4%，明年7月到期後是否延長。行政院長卓榮泰今天說，現行方式應該檢討，不會以相同的方式延長，必須設定更周延條件與監管方式，不要讓民眾誤用政策美意。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。民眾黨立委黃珊珊質詢時說，居住正義是總統賴清德的政見，但不能只做一半，新青安貸款上路後房價高漲15.4%，若從民進黨執政起算，更是漲了33%。卓榮泰表示，房價漲幅因素很多，不能單就一個因素來討論。

黃珊珊指出，新青安上路後，內政部查到1852戶人頭戶，要回新台幣1.3億元補助款，但還有年紀超過50歲、年收超過300萬元以上的都拿到新青安補助，政策是否該檢討。

卓榮泰說，當初應該在年齡上有些考量。黃珊珊追問，明年7月到期後會不會延長；卓榮泰表示，不會以相同的方式延長，會有另外的方式，針對青年居住正義做不同考量，現行方式應該檢討。

至於新政策何時提出，卓榮泰表示，會提早設想，必須設定更周延條件與監管方式，不要讓民眾誤用政策美意，會嚴謹看待、管理。

另外，黃珊珊指出，前總統蔡英文8年直接興建12萬戶社宅，在9個月內就核定，卸任前就完成目標；賴總統承諾8年要直接興建13萬戶，但卓榮泰上任已經一年半，只發包1600餘戶，至今還沒核定社宅興建計畫。

卓榮泰說，包租代管社宅已經核定；直接興建部分，因為過去的量出來後，大筆、容易取得的土地已經用的差不多，要多元直接興辦，包括民間投入。

內政部長劉世芳表示，直接興建與包租代管社宅要合在一起來看，未來朝一年5000戶到1萬戶為主；未來土地取得越來越困難狀況下，會朝包租代管方式取得社宅，這對於居住正義也是另外一種政策方向，社宅不會只有直接興建。

黃珊珊說，這是政府的政策，不能沒有態度。卓榮泰表示，還是朝原來目標在前進，當中土地取得困難，會用多元方式，政府資金沒辦法投入這麼多，希望民間資金也來投入，內政部正在規劃，他也要求量要實質增加。

劉世芳表示，直接興建社宅是中央、地方要一起努力；社宅有很多種，包租代管也是一種，可以從空餘屋取得，這也是居住正義的一環。卓榮泰說，直接興辦計畫內政部正在檢討，會請內政部加快速度。