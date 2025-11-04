譏「既生龍 何生燮」 國民黨團：賴政府放任林佳龍、吳釗燮兩系統內鬥

近期台美關係引發各界關注，國民黨立法院黨團指出，在影響台灣處境的川習會前後關鍵之際，外交部長林佳龍忙著挺黨內派系初選，而國安會秘書長吳釗燮更把外交部當塑膠，繞過體制派人赴美，賴政府放任兩系統內鬥搶功，真是「既生龍，何生燮」，現在軍購也延宕，台灣對美關係0分才是現在的真相。

我採購美國軍售案交貨情況，以及對美外交等情況近期引發討論，近期甚至有外媒報導林佳龍曾在紐約設宴，卻遭遇「美方官員無一人到場」情況。國民黨團今上午開「既生龍，何生燮，台灣對美0分」記者會。

國民黨團書記長羅智強轟，今天不只是賴政府的台美關係岌岌可危，甚至把前總統蔡英文、馬英九、陳水扁、李登輝建立起的資產全敗光；就講一個「標配」，幾位前總統都是當選3個月內過境美國本土，賴總統到現在快兩年，都沒達成，反而留給台灣「德公移山」、軍購最高等。

國民黨團副書記長徐巧芯指出，對美軍購案也是滿滿延宕問題，F-16V戰機、AGM-154C、MK-48重型魚雷等台灣亟需的重點項目共計就2665億元台幣。國防部還說已結匯48億元美金至所謂「共同帳戶」，那金額已占了「新式戰機採購特別條例」預算中的六成，戰機還沒來就先付錢，試問「存錢進無法提款的帳戶」，那不算付錢？國防部就是用話術在遮蓋進度，糊弄人民。

徐巧芯指出，川習會前後，包含美國蘭德智庫、經濟學人、外交、外交政策、時代雜誌等都示警美中台三方關係的可能問題，台灣是不是要有B計畫？是不是不能對「維持現狀」有過高自信？面對台美關係可能生變，台灣準備好了沒？

國民黨團首席副書記長林沛祥抨擊，民進黨最愛講台美關係史上最好、堅若磐石，但事實是我國成付錢最多最快的凱子、美國是拖到最慢的老爺，其實全台灣最大「疑美論」的製造者就是民進黨自己，不只是花天價拿不到戰機，科技產業也外送美國，這種外交關係就是零分。