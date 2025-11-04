地方統籌分配稅款歷史新高 經民連籲重整分配制度

快訊

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
經民連、基進、時力、綠黨、小歐盟上午在立法院外舉行「政府有錢該做事，人民監督8488億！盧秀燕、蔣萬安請回答統籌分配稅款用途」記者會。記者林伯東／攝影
經民連、基進、時力、綠黨、小歐盟上午在立法院外舉行「政府有錢該做事，人民監督8488億！盧秀燕、蔣萬安請回答統籌分配稅款用途」記者會。記者林伯東／攝影

中央明年將分配給地方政府高達8488億元的普通統籌分配稅款，創歷史新高。台灣經濟民主連合上午與台灣基進、時代力量、綠黨及小民參政歐巴桑聯盟於立法院外舉行「政府有錢該做事，人民監督8488億！盧秀燕、蔣萬安請回答統籌分配稅款用途」記者會，痛批地方政府「有錢卻不做事」，並要求台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安公開說明新增統籌稅款的使用計畫。

經民連智庫召集人賴中強指出，自「財政收支劃分法」修法以來，統籌分配稅款已從2016年的2556億元暴增至2026年的8488億元，地方政府責任與透明度應同步提升。他提出三大訴求，錯算的345億元應全數投入「救助型基礎年金」；反對國民黨版分配公式，強調富裕城市不應與弱勢縣市並列補助；並呼籲行政院召開「財政國是會議」，推動中央與地方稅制改革。

五黨團體共同呼籲政府公開8488億運用明細，落實「政府有錢該做事、人民有權監督」的原則。

統籌分配稅款 財政收支劃分法 盧秀燕

