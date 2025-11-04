馬郁雯參選中正萬華議員 段宜康陪拜廟掃街以自身為例期勉

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
前媒體人馬郁雯（右二）今早在艋舺龍山寺宣布參選北市中正萬華選區市議員，再赴東三水街市場掃街拜票，受到支持者的熱烈歡迎相邀自拍。記者林俊良／攝影
2026縣市議員選戰將近一年，有意參選者陸續表態，媒體人馬郁雯今表態參選，更與民進黨前立委段宜康到萬華龍山寺參拜及拜票。馬郁雯強調，陸戰部分一定是最主要主軸、空戰當成加分的選項，段宜康也以自己經驗為例，期勉腳踏實地爭取選票。

馬郁雯說，今天是她正式宣布參選的日子，非常開心邀請到段宜康陪同到萬華拜廟，加上中正萬華是段宜康的起家厝，不僅是地方服務、市政監督，還有對台灣信念價值都讓她欽佩也是長期學習的對象，所以第一時間就想到段宜康。

她也提到，剛剛在拜拜時許下三個承諾，第一是堅守台灣價值、第二是持續在中正萬華深耕、第三則是直接為人民服務，會用最高標準監督、要求自己，希望延續段委員在這邊服務、問政的精神。

媒體問到民進黨許多派系向馬郁雯招手，為何最後選擇新系？馬郁雯說，其實覺得派系的事情不太了解，但就她而言，當初確定要參選中正萬華後，腦袋第一個跳出來的人選就是段宜康委員，更沒想到段會非常短時間爽快答應，今天的出席陪同對她來說是信心大增。

她也說，自己是從媒體出來，多數人認為有空戰的優勢，但對她來說是夾份選項，她笑說常跟朋友比喻，空戰就像站在踩不到底的泳池，不知道一陣風吹來會有多少支持度，所以要更務實、踏實去每條巷子請託，「陸戰部分一定是最主要主軸、空戰當成加分的選項。」

段宜康說，康定路正是他出生的地方，首次參選也是在31前年的中正萬華，台灣政治這30年間變化很大，但民主政治最寶貴在於，經過選舉讓人民可用選票推出新一代的代表自己的代議士。馬郁雯在擔任記者期間，就非常欣賞，所以來找他時，考慮時間只有30秒。

段宜康也說，馬郁雯來找他的時候也有提醒，選舉越被看好其實越危險，更以自己為例，如果參選就引人注目，在多席次的選舉中，往往可能成為犧牲品，所以要比別人更加努力，腳踏實地爭取大家選票。

另一方面，由於馬郁雯受訪參選的地點是在剝皮寮街區，其隸屬在市府文化局轄下，也有行政中立問題，因此受訪到一半，館方人員也到場舉牌行政中立。

前媒體人馬郁雯今天在艋舺龍山寺宣布參選北市中正萬華選區市議員，在剝皮寮騎樓接受媒體採訪時，當地行政主管人員舉起「歷史街區行政中立」的手牌，表達公務機關立場。記者林俊良／攝影
前媒體人馬郁雯（中）今早在艋舺龍山寺宣布參選北市中正萬華選區市議員。今早在前立委段宜康（左）陪同到龍山寺參拜後，再赴東三水街市場掃街拜票。記者林俊良／攝影
