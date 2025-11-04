馬郁雯參選中正萬華議員 段宜康陪拜廟掃街以自身為例期勉

2026縣市議員選戰將近一年，有意參選者陸續表態，媒體人馬郁雯今表態參選，更與民進黨前立委段宜康到萬華龍山寺參拜及拜票。馬郁雯強調，陸戰部分一定是最主要主軸、空戰當成加分的選項，段宜康也以自己經驗為例，期勉腳踏實地爭取選票。

馬郁雯說，今天是她正式宣布參選的日子，非常開心邀請到段宜康陪同到萬華拜廟，加上中正萬華是段宜康的起家厝，不僅是地方服務、市政監督，還有對台灣信念價值都讓她欽佩也是長期學習的對象，所以第一時間就想到段宜康。

她也提到，剛剛在拜拜時許下三個承諾，第一是堅守台灣價值、第二是持續在中正萬華深耕、第三則是直接為人民服務，會用最高標準監督、要求自己，希望延續段委員在這邊服務、問政的精神。

媒體問到民進黨許多派系向馬郁雯招手，為何最後選擇新系？馬郁雯說，其實覺得派系的事情不太了解，但就她而言，當初確定要參選中正萬華後，腦袋第一個跳出來的人選就是段宜康委員，更沒想到段會非常短時間爽快答應，今天的出席陪同對她來說是信心大增。

她也說，自己是從媒體出來，多數人認為有空戰的優勢，但對她來說是夾份選項，她笑說常跟朋友比喻，空戰就像站在踩不到底的泳池，不知道一陣風吹來會有多少支持度，所以要更務實、踏實去每條巷子請託，「陸戰部分一定是最主要主軸、空戰當成加分的選項。」

段宜康說，康定路正是他出生的地方，首次參選也是在31前年的中正萬華，台灣政治這30年間變化很大，但民主政治最寶貴在於，經過選舉讓人民可用選票推出新一代的代表自己的代議士。馬郁雯在擔任記者期間，就非常欣賞，所以來找他時，考慮時間只有30秒。

段宜康也說，馬郁雯來找他的時候也有提醒，選舉越被看好其實越危險，更以自己為例，如果參選就引人注目，在多席次的選舉中，往往可能成為犧牲品，所以要比別人更加努力，腳踏實地爭取大家選票。