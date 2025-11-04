快訊

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

檢舉不適任教師？日本老師竟然也要自我審查

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：推動亞洲資產管理中心 錢留台灣、自己管理

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
「2025壯大資產管理 迎向黃金年代」論壇今天在台北凱達大飯店舉行，邀請賴清德總統（圖）開場致詞。記者許正宏／攝影
「2025壯大資產管理 迎向黃金年代」論壇今天在台北凱達大飯店舉行，邀請賴清德總統（圖）開場致詞。記者許正宏／攝影

賴清德總統今天出席「壯大資產管理，迎向黃金年代」高峰論壇開幕時表示，台灣資產豐沛，不應該讓台灣保險公司的資產，或銀行公司的資產購買外國的債券，因為匯兌的損失，對金融產生衝擊。政府推動亞洲資產管理中心，希望錢留在台灣，自己管理，也能夠吸引國際資金來到台灣。

賴總統在論壇致詞指出，目前銀行、保險，證券三業的總資產已經突破130兆元，這十年期間成長七成，這些數據代表的是台灣企業的競爭力，克服種種困難、南征北討，從西進、南向、北合，跟日本合作，現在要往東到北美洲去開拓，也到歐洲全世界，也就是立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴總統表示，為什麼要推動亞太資產管理中心，美國有美國的「Golden Age」，台灣也應該有台灣的「黃金年代」，台灣的資產這麼豐沛，不應該讓台灣的保險公司的資產，或銀行公司的資產購買外國的債券，然後因為匯兌的損失，對於金融產生莫大衝擊。

賴總統表示，「我們希望錢留在台灣、自己管理」，也能國際資金來到台灣，這樣可以培養自己的金融人才，孩子可以留在台灣，管理台灣人賺的錢，不必到新加坡和其他國家，離鄉背井。此外，豐沛的資金與國際交流，加乘效果讓台灣繁榮發展。

賴總統也提及，前總統蔡英文提出「5+2產業創新」、「六大核心戰略產業」，他上任之初提出「五大信賴產業」，第一是半導體產業、第二是人工智慧產業，行政院已提出AI新十大建設、第三就是國防產業。

賴總統說，因為地緣政治的變化，明年的國防預算如果順利，立法院沒有阻止或沒有刪減，可望占GDP3.32%，比照北約標準，2030年時我們的國防預算會達到5%，占GDP5%。希望社會各界看國防預算，不單純是國防預算，也是產業發展的預算。

資產 國防預算 賴清德

延伸閱讀

賴總統出席論壇 盼台灣成為亞洲資產管理中心

墨西哥提供秘魯前總理政治庇護 利馬宣布斷交

林信義：順利完成三大任務 多國有意合作

川普揚言在奈及利亞採軍事行動 奈總統幕僚：樂見美協助反恐但有1條件

相關新聞

吳音寧台肥董座夢碎 總經理張滄郎接任董事長

台肥公司上周五公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表人，今台肥公司召開董事會，各界原以為...

台肥新董座生變 羅智強：肥水沒落音寧田

台肥公司召開董事會，董事長一職並非上周傳出的政院中辦副執行長吳音寧。國民黨團書記長羅智強批評，吳音寧沒有專業，除跟民進黨...

【重磅快評】江湖在哪裡 吳音寧人事髮夾彎的大警訊

台肥董座人事一夕生變，原本內定董座吳音寧的劇本已經寫好，結局卻大不同，台肥現任總經理張滄郎擔任新任董事長。

遭馬郁雯嗆支持貪汙 吳怡萱酸馬：黨檢媒三位一體追殺政敵的代表

台北市市議員第五選區的中正萬華，近期不少參選人表態，今早媒體人馬郁雯在民進黨前立委段宜康陪同下掃街，更嗆同為參選人的民眾...

吳音寧掌台肥夢碎 黃國昌：酬庸招致民意反彈 不得不髮夾彎

台肥公司今天召開董事會，決議由現任總經理張滄郎接任董事長職務，外界關注的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任董事職...

民眾黨團決議 中選會委員推薦江明修、蘇子喬

中選會委員人事案提名持續延宕，行政院先前函請朝野黨團推薦人選，民眾黨立法院黨團黃國昌今天說，民眾黨團決議推薦政大教授江明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。