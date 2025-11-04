賴總統：推動亞洲資產管理中心 錢留台灣、自己管理

賴清德總統今天出席「壯大資產管理，迎向黃金年代」高峰論壇開幕時表示，台灣資產豐沛，不應該讓台灣保險公司的資產，或銀行公司的資產購買外國的債券，因為匯兌的損失，對金融產生衝擊。政府推動亞洲資產管理中心，希望錢留在台灣，自己管理，也能夠吸引國際資金來到台灣。

賴總統在論壇致詞指出，目前銀行、保險，證券三業的總資產已經突破130兆元，這十年期間成長七成，這些數據代表的是台灣企業的競爭力，克服種種困難、南征北討，從西進、南向、北合，跟日本合作，現在要往東到北美洲去開拓，也到歐洲全世界，也就是立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴總統表示，為什麼要推動亞太資產管理中心，美國有美國的「Golden Age」，台灣也應該有台灣的「黃金年代」，台灣的資產這麼豐沛，不應該讓台灣的保險公司的資產，或銀行公司的資產購買外國的債券，然後因為匯兌的損失，對於金融產生莫大衝擊。

賴總統表示，「我們希望錢留在台灣、自己管理」，也能國際資金來到台灣，這樣可以培養自己的金融人才，孩子可以留在台灣，管理台灣人賺的錢，不必到新加坡和其他國家，離鄉背井。此外，豐沛的資金與國際交流，加乘效果讓台灣繁榮發展。

賴總統也提及，前總統蔡英文提出「5+2產業創新」、「六大核心戰略產業」，他上任之初提出「五大信賴產業」，第一是半導體產業、第二是人工智慧產業，行政院已提出AI新十大建設、第三就是國防產業。

賴總統說，因為地緣政治的變化，明年的國防預算如果順利，立法院沒有阻止或沒有刪減，可望占GDP3.32%，比照北約標準，2030年時我們的國防預算會達到5%，占GDP5%。希望社會各界看國防預算，不單純是國防預算，也是產業發展的預算。