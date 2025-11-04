民眾黨團推薦江明修、蘇子喬任中選會委員 盼正副主委提名考量獨立性與專業

快訊

中央社／ 台北4日電

行政院日前去函請朝野黨團薦送中央選舉委員會委員。民眾黨團總召黃國昌今天受訪表示，經過向社會徵才、黨團討論後，決議推薦政治大學教授江明修、東吳大學教授蘇子喬，並盼政院提名正副主委時考量獨立性與專業。

民眾黨立法院黨團今天舉行「年改不雙標，世代要共榮」記者會，並於會後接受媒體聯訪。媒體詢問，行政院日前請民眾黨團推薦中選會委員，黨團是否已有人選。

黃國昌表示，行政院來函邀請民眾黨團推薦人選後，黨團就以公開透明方式向社會徵才，截至昨天下午收到許多人選表達意願，或許有遺珠之憾；由於行政院希望明天之前回覆，因此黨團上午已開會討論並決定2位人選。

黃國昌表示，第1位是政大政治系名譽教授江明修，江明修的研究議題深入，在社會上受到敬重，今年公共行政暨公共事務系所聯合會更頒發終身成就獎給江明修；第2位是東吳政治系教授蘇子喬，蘇子喬不僅擔任過考試院典試委員、命題委員，也發表過多項期刊論文，亦在學界受到敬重。

黃國昌表示，民眾黨團今天將正式回覆行政院，並推薦這2位人選出任中選會委員。

黃國昌也說，這是賴政府首次邀請在野黨推薦獨立機關委員會人選，希望不是虛晃一招，行政院提名正副主委時考慮獨立性、專業性，而不是像前主委李進勇充滿色彩。

媒體詢問，立法院7日將行使國家通訊傳播委員會人事同意權，民眾黨團態度為何。黃國昌表示，按照慣例，7日上午舉行黨團會議後會開記者會說明立場。

行政院 民眾黨 黃國昌

