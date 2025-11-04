賴總統：推AI新十大建設 確保台灣30年國際競爭優勢

總統賴清德今天表示，政府推動AI新十大建設，希望確保下一個世代、未來30年台灣的國際競爭優勢。總統同時強調，國防預算不只是國防預算，也是產業發展預算，國防預算未來要打造台灣之盾、保護國人生命財產安全，並打造智慧化的攻防體系，更重要是扶植台灣的國防工業。

賴總統今天出席「壯大資產管理，迎向黃金年代」高峰論壇開幕式並致詞。

總統強調，政府要立足台灣、布局全球、行銷全世界；立足台灣要積極解決企業界碰到的水、電、土地、人力、人才、鬆綁法令還有加薪減稅等，為此，政府推動「歡迎台商回台投資專案」等方案，今年又更開放投資抵減。

針對布局全球，賴總統表示，政府計劃與菲律賓、越南、印度洽簽投資保障協定，或者避免雙重課稅，讓台灣企業到外國投資時也可以受到該國的法律保障，希望不管太陽從哪一個地方、哪一個時間升起，都可以照得到台灣企業。

賴總統進一步指出，另一個是行銷全世界，包括與美國、英國簽訂協議，也與加拿大、澳大利亞尋求強化雙方的經貿合作協議，目的是讓台灣產品可以行銷全世界。

賴總統表示，他上任提出「五大信賴產業」，半導體是未來智慧化時代的關鍵產業，要持續支持；人工智慧產業，行政院已經提出「AI新十大建設」，也就是說不僅僅要有硬體的產業，像是半導體、資通訊、電子零組件，也要大力支持軟體產業，軟硬結合，解決食衣住行育樂，甚至國防、海巡各方面問題，讓台灣邁入智慧化時代，也因為推動AI新十大建設，希望確保下一個世代以及未來30年台灣國際競爭優勢。

此外，賴總統說，因應地緣政治變化，未來國防預算若順利，立法院沒有阻止、刪減，可望佔GDP3.32%，也比照北約標準，2030年國防預算會達到GDP5%。

他說，目前台灣與美國以及國際社會的國防工業合作持續蓬勃發展，今年國防工業太空展是這幾年來展覽規模最大、參展國家公司最多一次，武器也比以往先進，他希望台灣已經有很好基礎的工業，不管是南部扣件、中部工具機或是很強的ICT產業都能夠結合起來，往無人機、無人艇、無人潛艇、機器人方面發展。