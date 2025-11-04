馬郁雯表態參選中正萬華議員 反擊吳怡萱「支持貪汙、政治跟監」

2026縣市議員選戰還有一年，有意參選的戰將陸續表態，媒體人馬郁雯今表態參選北市第五選區中正萬華市議員，今天記者會中被媒體問及，曾被民眾黨發言人吳怡萱狠酸洩密偵辦內容，她回酸，同為記者出身，吳怡萱支持貪汙，認為政治跟監是對的嗎？

同樣參選中正萬華市議員的民眾黨發言人吳怡萱，日前就酸過，若民進黨提名馬郁雯選該區，是不是認同會洩密偵辦內容的候選人？馬郁雯被媒體問及此事，她說，當初柯文哲的1500萬，確實是她的獨家新聞，不過當時北檢是以證人身份傳喚到北檢說明，調查完後是偵查終結。

馬郁雯說，其實吳怡萱也是記者出身，很多事情是非常清楚的，記者從來都不在偵查不公開的範圍之內，她不知道吳怡萱為何還要糾結這件事，吳應考慮的是柯文哲的貪污案件、以及黃國昌現在狗仔門的事件。

馬郁雯也嗆，「吳怡萱妳的價值是什麼嗎？妳是支持貪污，還是認為政治跟監部分是對的？如果吳怡萱要參選的話，應該對中正萬華選民說清楚價值是什麼？」

此外，媒體詢問為何選擇中正萬華參選？馬郁雯說，過去當記者時主跑立法院，地點也就是在中正區，中正萬華對她而言，相對其他區域是比較熟悉，且實際上回顧過去台北20、30年發展，城市規畫軸線一路以西向東，中正萬華地方的老城區的需求，有沒有可能被忽略？

馬郁雯說，看見這件事後決定從中正萬華出發，希望貢獻己力，透過過去當記者的專業來這裡盡一份心力。