台肥上午開董事會 吳音寧：不管在什麼位置我們都要一起

台肥今天召開董事會，外界認為行政院中部辦公室副執行長吳音寧「篤定」接掌台肥新任董事長。但台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，了解台肥高層體系人士表示，董事總經理一職「耐人尋味」。

吳音寧稍在臉書指出，「大家的支持與鼓勵，我都收到了，真的非常感謝。政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」似乎透露董事會已經有了結果。

吳音寧接台肥董座，被貼上「大肥貓」標籤，不僅社會譁然，綠營也炸鍋。前政務委員張景森在臉書撰文指出，這種「已民營、仍有大額公股」的混血結構，天生容易被政治控制，用來利益輸送，這是官商勾結的溫床，政治腐敗的誘惑。