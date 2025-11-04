陪「小雞」掃街被問綠「母雞」人選 段宜康：不一定是在黨內

2026縣市議員選舉近一年時間，媒體人馬郁雯今與前立委段宜康到艋舺龍山寺，表態參選中正萬華市議員。媒體同樣關注民進黨「母雞」人選，段宜康說，黨中央會斟酌各方條件，甚至不一定是在黨內，也有可能適合人選。

這次替小雞站台的段宜康被媒體問及民進黨北市長參選人「母雞」的屬意人選。他說，民進黨的優秀人才非常的多，中央黨部應該會斟酌各方條件，甚至不一定是在黨內，說不定在跟民進黨理念一致的人選裡，也有可能會有適合的人選。

段宜康說，台北市長選戰對民進黨來說，從來不是件容易的事情，覺得應該更慎重聆聽各方意見、斟酌各種條件，推出更適當的人。至於被點名王世堅、吳怡農。他也說，都是適合的人選之一，相信除了他們之外，中央黨部要評估、徵詢的人選可能會超過這範圍。

媒體追問是否擔任北市長選戰的操盤手？段宜康說，自己會專心幫馬郁雯打這場選戰。