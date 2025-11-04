中選會委員缺額今起停擺 卓榮泰道歉：這個月會把人補齊

中選會6名委員因任期至本月3日，行政院卻未將新名單送交立院審查。國民黨立委張智倫今在立院院會質詢時關切進度，行政院長卓榮泰先是道歉，強調無論如何會在11月把人員補齊，並送交名單至立院。

中選會共有10名委員，主委李進勇、副主委陳朝建及委員陳恩民、許惠峰、王韻茹、許雅芬共6人任期在11月3日屆滿，其中李進勇、陳朝建、陳恩民與許惠峰已連任一次。依規定，行政院長應於委員任滿3個月前提名新任委員。目前由吳容輝代理主委行使職權。

張智倫質詢表示，今天是11月4日，日前內政委員會有討論過，應是新任中選會主委與6位新任委員的就職日，「現在缺額幾名，提名作業開始了嗎？」

卓榮泰答詢，現在缺額6名，但有一名是中途離開，現在剩下4名委員。面對張智倫追問「還要再補幾名？」卓榮泰說，「6＋1。」

中選會代理主委吳容輝表示，現在因為委員沒有超過半數，要5名才能召開委員會議，除了針對必須經過委員會決議之外業務，代理期間會全力以赴。至於張智倫追問「中選會每個月會開幾次會？」吳容輝說，原則上每個月一次，因未過半數，這個月則無法召開。

張智倫表示，因為李進勇曾經提過，中選會業務有所停當會是國家危機。卓榮泰則道歉地說，時間上在這個月無法開會，但上個月已經把明年地方選舉日期訂了；卓強調，在這個月無論如何會把人員補齊。張智倫追問，是否這個月會把名單送到立法院？卓榮泰答，「是。」