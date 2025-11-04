快訊

中選會委員缺額今起停擺 卓榮泰道歉：這個月會把人補齊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨立委張智倫今在立院院會質詢時關切進度，行政院長卓榮泰先是道歉，強調無論如何會在11月把人員補齊。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委張智倫今在立院院會質詢時關切進度，行政院長卓榮泰先是道歉，強調無論如何會在11月把人員補齊。圖／聯合報系資料照片

中選會6名委員因任期至本月3日，行政院卻未將新名單送交立院審查。國民黨立委張智倫今在立院院會質詢時關切進度，行政院長卓榮泰先是道歉，強調無論如何會在11月把人員補齊，並送交名單至立院。

中選會共有10名委員，主委李進勇、副主委陳朝建及委員陳恩民、許惠峰、王韻茹、許雅芬共6人任期在11月3日屆滿，其中李進勇、陳朝建、陳恩民與許惠峰已連任一次。依規定，行政院長應於委員任滿3個月前提名新任委員。目前由吳容輝代理主委行使職權。

張智倫質詢表示，今天是11月4日，日前內政委員會有討論過，應是新任中選會主委與6位新任委員的就職日，「現在缺額幾名，提名作業開始了嗎？」

卓榮泰答詢，現在缺額6名，但有一名是中途離開，現在剩下4名委員。面對張智倫追問「還要再補幾名？」卓榮泰說，「6＋1。」

中選會代理主委吳容輝表示，現在因為委員沒有超過半數，要5名才能召開委員會議，除了針對必須經過委員會決議之外業務，代理期間會全力以赴。至於張智倫追問「中選會每個月會開幾次會？」吳容輝說，原則上每個月一次，因未過半數，這個月則無法召開。

張智倫表示，因為李進勇曾經提過，中選會業務有所停當會是國家危機。卓榮泰則道歉地說，時間上在這個月無法開會，但上個月已經把明年地方選舉日期訂了；卓強調，在這個月無論如何會把人員補齊。張智倫追問，是否這個月會把名單送到立法院？卓榮泰答，「是。」

張智倫 中選會 行政院 卓榮泰

吳音寧掌台肥破局…黃健豪：政治酬庸 年輕人有相對剝奪感

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧可能成為台肥新任董事長，引發各界議論紛紛，台肥公司今天將召開董事會破局收場。國民黨立...

豬瘟當前農業議題不容破口 吳音寧連綠營都不挺成換將主因

台肥今天上午將召開董事會，原先預計通過推舉新任董事長吳音寧，最終破局收場。綠營人士表示，該人事案近日輿論反應實在太差，執...

陪「小雞」掃街被問綠「母雞」人選 段宜康：不一定是在黨內

2026縣市議員選舉近一年時間，媒體人馬郁雯今與前立委段宜康到艋舺龍山寺，表態參選中正萬華市議員。媒體同樣關注民進黨「母...

中選會委員缺額今起停擺 卓榮泰道歉：這個月會把人補齊

中選會6名委員因任期至本月3日，行政院卻未將新名單送交立院審查。國民黨立委張智倫今在立院院會質詢時關切進度，行政院長卓榮...

賴總統：推動亞洲資產管理中心 錢留台灣、自己管理

賴清德總統今天出席「壯大資產管理，迎向黃金年代」高峰論壇開幕時表示，台灣資產豐沛，不應該讓台灣保險公司的資產，或銀行公司...

馬郁雯表態參選中正萬華議員 反擊吳怡萱「支持貪汙、政治跟監」

2026縣市議員選戰還有一年，有意參選的戰將陸續表態，媒體人馬郁雯今表態參選北市第五選區中正萬華市議員，今天記者會中被媒...

