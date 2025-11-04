川普稱中方保證他任內不犯台 卓揆：無任何國家有權力侵犯台灣
美國總統川普日前提到，在他任內中國主席習近平不會犯台，對此，行政院長卓榮泰今（4）日表示，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，再次的重申，和平靠實力，和平也是人類普世共同的價值，沒有任何人、任何國家有權力、有資格說要侵犯台灣。
卓榮泰今日赴立法院施政報告並備詢前接受媒體聯訪，被問及川普表示，在他任內習近平不會犯台，因為知道後果，但未正面回應是否協防台灣。
對此，卓榮泰也強調，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，要再次的重申，和平靠實力，和平也是人類普世共同的價值，沒有任何人、任何國家有權力、有資格說要侵犯台灣。政府需要跟人民一起團結，我們努力將台灣、將我們自己壯大，讓任何人、任何國家都沒有資格跟能力來侵犯台灣。
