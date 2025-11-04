快訊

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

黑豬禁餵廚餘等於滅種？豬瘟破口難防堵專家點出關鍵

謝侑芯猝逝疑雲未解…黃明志遭爆已有15年女友 謝薇安轟「渣中之渣」

影／吳音寧上位有變數？ 卓榮泰：台肥董事長由董事會決定

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）今日赴立法院進行施政報告並備質詢，會前針對媒體關注的台肥公司人事及「高溫假」議題作出回應。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（左）今日赴立法院進行施政報告並備質詢，會前針對媒體關注的台肥公司人事及「高溫假」議題作出回應。記者季相儒／攝影

行政院卓榮泰今日赴立法院進行施政報告並備質詢，會前針對媒體關注的台肥公司人事及「高溫假」議題作出回應。卓榮泰強調，國營事業董事長的選任都有法定程序，最終由董事會決定；而高溫假相關討論，勞工的安全與人權將是政策推動的核心。

台肥公司上周五公告，由農業部指派吳音寧擔任法人董事代表人，並於10月31日生效。外界普遍認為吳音寧「篤定」接掌董事長，引發在野黨質疑。對此，卓榮泰表示，國營事業人事有嚴謹法定程序，行政院尊重公司治理，台肥今日召開董事會，董事會的決定才是最終定案。

至於「高溫假」議題，卓榮泰指出，勞動部目前已訂有高溫工作注意事項指引，目的在於保障勞工的安全與健康，確保在安全、舒適的環境下從事生產活動。他進一步說明，未來若要進一步制度化，仍需從醫學對人體的影響、氣象學對氣候變遷的適應等角度綜合評估，但總結一句話，勞工的安全和人權，是整個討論的核心與重心工作。

行政院長卓榮泰（右）表示，國營事業人事有嚴謹法定程序，行政院尊重公司治理，台肥今日召開董事會，董事會的決定才是最終定案。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（右）表示，國營事業人事有嚴謹法定程序，行政院尊重公司治理，台肥今日召開董事會，董事會的決定才是最終定案。記者季相儒／攝影

高溫假 卓榮泰 行政院 吳音寧

延伸閱讀

吳音寧掌台肥挨批 卓榮泰：選任有其法定程序待董事會決定

爭議太大吳音寧上位有變數？台肥昨深夜公告 總經理張滄郎任董事

吳音寧將出任台肥董事長引發議論 永續聯盟理事長挺吳買台肥股票

吳音寧接台肥董座引爭議 洪孟楷：連綠營支持者都看不下去

相關新聞

「政治獻金法」修法等5年 劉世芳：不是政院卡的

內政部在5年前提出「政治獻金法」修法，不過至今仍卡在行政院。內政部長劉世芳今天表示，政治獻金法牽涉行政、監察兩院的院際業...

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

花蓮洪災導致當地嚴重災情，來自全台各地的「鏟子超人」湧入災區救災，當中發生挖土機超人林鴻森投入救災，因腿傷感染引發敗血症...

川普稱中方保證他任內不犯台 卓榮泰：沒人有權利侵犯台灣

川習會後，美國總統川普透露，中國國家主席習近平曾在會談中向他保證，絕不會在他任內武力犯台，但未承諾是否協防台灣。行政院長...

吳音寧掌台肥挨批 卓榮泰：選任有其法定程序待董事會決定

台肥公司今天將召開董事會，外界認為行政院中部辦公室副執行長吳音寧「篤定」接掌台肥新任董事長，引發在野質疑。行政院長卓榮泰...

爭議太大吳音寧上位有變數？台肥昨深夜公告 總經理張滄郎任董事

台肥今天召開董事會，外界認為行政院中部辦公室副執行長吳音寧「篤定」接掌台肥新任董事長。但台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董...

設籍中國或領護照遭廢止台灣戶籍 邱垂正：已通知戶政約50件

內政部移民署近期清查違規在中國設籍、領用中國身分證或中國護照者。陸委會主委邱垂正今受訪說，現今由民眾檢舉、政府查緝，經相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。