影／吳音寧上位有變數？ 卓榮泰：台肥董事長由董事會決定

行政院長卓榮泰今日赴立法院進行施政報告並備質詢，會前針對媒體關注的台肥公司人事及「高溫假」議題作出回應。卓榮泰強調，國營事業董事長的選任都有法定程序，最終由董事會決定；而高溫假相關討論，勞工的安全與人權將是政策推動的核心。

台肥公司上周五公告，由農業部指派吳音寧擔任法人董事代表人，並於10月31日生效。外界普遍認為吳音寧「篤定」接掌董事長，引發在野黨質疑。對此，卓榮泰表示，國營事業人事有嚴謹法定程序，行政院尊重公司治理，台肥今日召開董事會，董事會的決定才是最終定案。