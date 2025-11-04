「政治獻金法」修法等5年 劉世芳：不是政院卡的

內政部在5年前提出「政治獻金法」修法，不過至今仍卡在行政院。內政部長劉世芳今天表示，政治獻金法牽涉行政、監察兩院的院際業務，選罷法等其他法規以及數位時代的抖內、虛擬貨幣等問題，行政院雖已開了超過11次會議，仍會繼續徵詢各方意見。

大罷免期間，因現行法規對罷免活動的募款行為沒有明文規定，不僅罷團募款無法可管，被罷免的立委也因無法開設政治獻金專戶，形成罷方與反罷方武器不對等的狀況。內政部早在5年前就已函送相關修法送行政院審查，但至今仍卡在行政院。監察院日前提出的立法計畫就包含「政治獻金法」等陽光四法，希望能促成早日完成修法。

劉世芳對此強調，政治獻金法不是被政院卡到，政治獻金法的初衷是為了讓政黨、政治人物在處理有關政治活動時，讓獻金更透明化。

劉世芳說，目前牽涉幾個問題，首先是院際之間，如政治獻金法由行政院制訂，但監察院也要負責政治獻金的查核；其次牽涉到如果牽涉政黨或政治人物，還有其他如洗錢防制法、選罷法等法律規範，牽涉法律面非常寬廣。

此外，隨著數位時代發展，有關抖內、虛擬貨幣要不要列入政治獻金範圍等，都要徵詢非常多專家學者意見。雖然政治獻金法在行政院已經召開11次以上會議，有些部分沒確定前，行政院會繼續徵詢學者專家意見，完善處理包括政治獻金透明化、讓大眾接受的話就會推出。