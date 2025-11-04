聽新聞
符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠
花蓮洪災導致當地嚴重災情，來自全台各地的「鏟子超人」湧入災區救災，當中發生挖土機超人林鴻森投入救災，因腿傷感染引發敗血症不治。國民黨立委陳菁徽今日證實，林鴻森確定入祀忠烈祠。
48歲的林鴻森進入花蓮光復鄉救災，左腳遭碎片刺傷，後因腿傷感染，引發敗血症，不幸於今年中秋夜過世。
陳菁徽今日證實，關於林鴻森投入馬太鞍溪堰塞湖溢流救災，卻敗血症不治，最新已確定核准入祀忠烈祠。
陳菁徽表示，她在10月8日向內政部提出質詢案，要求主動查明忠烈祠祭祀辦法的適用資格，最終經內政部確認身分符合褒揚條例所定「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁」，因此已正式在10月30日核准入祀桃園忠烈祠。
陳菁徽表示，林鴻森投入救災的精神值得肯定，更是日後國人所感念的人物。也呼籲行政院長卓榮泰10月中曾表示， 稱將針對罹難志工表彰方式，進一步研議更具體、適當且充分的做法，這件事要儘速完成研議，並向外界公開。
