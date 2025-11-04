快訊

川普稱中方保證他任內不犯台 卓榮泰：沒人有權利侵犯台灣

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

川習會後，美國總統川普透露，中國國家主席習近平曾在會談中向他保證，絕不會在他任內武力犯台，但未承諾是否協防台灣。行政院長卓榮泰今天指出，中華民國台灣是主權獨立國家，和平要靠實力，和平是人類普世共同的價值，沒有任何人或國家有權利、有資格說要侵犯臺灣。

卓榮泰呼籲，政府希望跟人民一起團結，努力將台灣壯大，讓任何人或國家都沒資格跟能力侵犯台灣。

此外，近年來極端氣候頻傳，台灣高溫日數連年增加，中央氣象署擬修「氣象法」，將「高溫」列入「災害性天氣」，未來可依法發布高溫特報，相關單位可依此擬定「高溫假」。

卓榮泰指出，勞動部已有高溫工作的注意事項指引，盼保障勞工安全，使其在安全舒適環境中從事各類生產。相關醫學上高溫對人體的影響、氣象學對氣候的適應等，都還在做進一步的討論，但總結一句話，勞工安全跟人權是在整個討論中的核心工作。

高溫假 卓榮泰 川習會 川普 習近平

