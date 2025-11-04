設籍中國或領護照遭廢止台灣戶籍 邱垂正：已通知戶政約50件

內政部移民署近期清查違規在中國設籍、領用中國身分證或中國護照者。陸委會主委邱垂正今受訪說，現今由民眾檢舉、政府查緝，經相關主管機關提報，並通知各地戶政事務所註銷國人戶籍有50件。至於通緝犯廢止戶籍占比，邱認為數量應該都有限，畢竟要註銷身分要有事證，才會通知各地戶政機關註銷。

立法院今天由行政院長卓榮泰率部會首長繼續備詢，邱垂正今赴立院備詢前受訪說，兩岸人民條例第9條之1就規範，台灣人不得取得中國大陸戶籍及護照，違法者取消台灣人戶籍，法律明確很清楚。至於統計數字是由相關主管機關提報，裡面當然也包含民眾檢舉、政府主管機關主動查緝到的。

邱垂正說，他們過去有各種專案，像陸配要放棄原籍，如果沒有放棄原籍，兩邊都有身分只能二選一。有些選擇中國大陸身分，就必須要放棄台灣身分。這些加總起來通知各地戶政事務所註銷國人戶籍有50件，這是經由主管機關統計的結果，陸委會尊重主管機關，也呼籲國人要遵守兩岸的法律，遵守兩岸條例第9條之1的相關規定。

媒體追問如福建泉州台青創業園區總負責人林金城是通緝犯，潛逃中國遭廢止台灣戶籍占比高嗎？邱垂正說，他想應該都有限，要註銷人身分，要有證據、事證，經過嚴謹程序，確定他有申領對岸身分，然後做成的決定，才會通知各地方的戶政機關註銷戶籍資料，註銷台灣人身分。邱強調，他們態度很嚴謹。